MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri
Testi başlatırken (yani, Strateji Test Cihazında "Başlat" düğmesine tıklayarak), Test Aracısı gerekli dosyaları (DLL dahil) dahili MQL \ Libraries klasörüne kopyalamıyor gibi görünüyor. İki olay belirledim:
EA'mda bir "Test.dll" dosyası varsa, o zaman
1) Strategy Tester, Test.dll.ex5 dosyasının bulunamadığından şikayet ediyor
2) Test aracısı, Test.dll'yi dahili klasörüne kopyalamaz ve bu nedenle, Strateji Test Aracı, Test.dll'nin bulunamadığından şikayet eder.
%appdata%\Roaming\MetaQuotes\Tester\<MT5 Kimliği>\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Libraries\
yasak değildi
Sabit bir IP bloğu vardı - sunucu kullanılamıyor. Anonimleştirici aracılığıyla giriş yapmak imkansızdı - sözde şifre yanlıştı.
Genel olarak, vicdansız kullanıcılara karşı standart otomatik koruma.
Strateji test cihazında da aynı hata var!
2020.02.25 02:03:35.725 test cihazı dosya ***.dll.ex5 açma hatası [2]
kitaplığı yeniden adlandırırsanız (.ex5 uzantısını ekleyin), farklı bir hata verir:
2020.02.25 02:09:32.567 2020.02.18 00:00:00 'Receive_Information' çağrılamıyor, '***.dll' yüklü değil
2020.02.25 02:09:32.568 2020.02.18 00:00:00 çözümlenmemiş içe aktarma işlevi çağrısı
Bir durak tıklamasıyla yeniden üretilir.
Sorumlu optimizasyon yapmanız gerekiyorsa, bunu Durdur düğmesine basmadan Terminali yeniden başlattıktan sonra yapmak muhtemelen daha iyidir.
Belki. Ama buna bağımlı olmamalıyız.
Bu davranış (durdurma düğmesine basıldığında) düzeltildi ve düzeltme en son sürüme dahil edildi
Belki. Ama buna bağımlı olmamalıyız.
Ardından, optimizasyon geçişinin neden tek geçişle çakışmadığına tekrar bakmanız gerekir.
Milisaniye tiklerini sayan bir test EA tutarsızlıklar verir mi?
Sorunu onda yakaladılar, sonra aynı uzman tarafından kontrol ettiler.
Bu Uzman Danışman, 2340'ta daha fazla tutarsızlık göstermedi.
Savaş danışmanında geçiş uyumsuzluğu meydana geldi. Geçen sefer işe yarayan yöntemi kullanacağım.
fxsaber , 2020.02.20 08:57
GA optimizasyonu sırasında çerçeve aracılığıyla alınan durumu karşılaştırdı. Ve tek geçiş durumu.
Çerçeve durumunda, yürütme geçmişte olmayan işaretler üzerinde devam eder: Tam olarak saniyede yürütülen çok sayıda anlaşma/sipariş olduğunu hemen fark ettim.
Örneğin, geçmişteki tek bir geçişin 2019.06.04 02:00:00 tarihinde bir girişi vardır. 206 ve çerçeve geçişi 2019.06.04 02:00:00. 000 (kene geçmişinde şu anda onay işareti yok).
Çok zaman alır...
Ancak çoğu durumda, optimizasyon görevi tarafından döndürülen tüm sonuçlar yanlıştır.
P: bekleyen gerçek siparişlerin miktarı
