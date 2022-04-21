MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 64

Testi başlatırken (yani, Strateji Test Cihazında "Başlat" düğmesine tıklayarak), Test Aracısı gerekli dosyaları (DLL dahil) dahili MQL \ Libraries klasörüne kopyalamıyor gibi görünüyor. İki olay belirledim:

EA'mda bir "Test.dll" dosyası varsa, o zaman

1) Strategy Tester, Test.dll.ex5 dosyasının bulunamadığından şikayet ediyor

2) Test aracısı, Test.dll'yi dahili klasörüne kopyalamaz ve bu nedenle, Strateji Test Aracı, Test.dll'nin bulunamadığından şikayet eder.

%appdata%\Roaming\MetaQuotes\Tester\<MT5 Kimliği>\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Libraries\

 
Rashid Umarov :

yasak değildi

Sabit bir IP bloğu vardı - sunucu kullanılamıyor. Anonimleştirici aracılığıyla giriş yapmak imkansızdı - sözde şifre yanlıştı.

Genel olarak, vicdansız kullanıcılara karşı standart otomatik koruma.

 
Luis :

Strateji test cihazında da aynı hata var!

2020.02.25 02:03:35.725 test cihazı dosya ***.dll.ex5 açma hatası [2]

kitaplığı yeniden adlandırırsanız (.ex5 uzantısını ekleyin), farklı bir hata verir:

2020.02.25 02:09:32.567 2020.02.18 00:00:00 'Receive_Information' çağrılamıyor, '***.dll' yüklü değil

2020.02.25 02:09:32.568 2020.02.18 00:00:00 çözümlenmemiş içe aktarma işlevi çağrısı



 
Bu davranış (durdurma düğmesine basıldığında) düzeltildi ve düzeltme en son sürüme dahil edildi

 
Ardından, optimizasyon geçişinin neden tek geçişle çakışmadığına tekrar bakmanız gerekir.

 
Milisaniye tiklerini sayan bir test EA tutarsızlıklar verir mi?

Sorunu onda yakaladılar, sonra aynı uzman tarafından kontrol ettiler.

 
Bu Uzman Danışman, 2340'ta daha fazla tutarsızlık göstermedi.


Savaş danışmanında geçiş uyumsuzluğu meydana geldi. Geçen sefer işe yarayan yöntemi kullanacağım.

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri

fxsaber , 2020.02.20 08:57

GA optimizasyonu sırasında çerçeve aracılığıyla alınan durumu karşılaştırdı. Ve tek geçiş durumu.


Çerçeve durumunda, yürütme geçmişte olmayan işaretler üzerinde devam eder: Tam olarak saniyede yürütülen çok sayıda anlaşma/sipariş olduğunu hemen fark ettim.

Örneğin, geçmişteki tek bir geçişin 2019.06.04 02:00:00 tarihinde bir girişi vardır. 206 ve çerçeve geçişi 2019.06.04 02:00:00. 000 (kene geçmişinde şu anda onay işareti yok).


Çok zaman alır...

 
Deney ortamı:

MT5 derleme 2342 beta
piyasa emri olmayan bir EA (yalnızca bekleyen emir)
16487771 özel sembol verilerini işaretler
4 yerel test ajanı
4 fiziksel CPU çekirdeği, 32g ram, Windows 7 x64


deney yöntemi:

Her gerçek ticaret işlemi için karşılık gelen bir sanal ticaret işlemi ayarlayın.

Optimizasyon sürecinden bazı bilgilerin çıktısını almak ve bunları yerel bir metin dosyasına (Excel A'dan T'ye) kaydetmek için FrameAdd() ve FrameNext() işlevlerini kullanma.


Deney sonucu:

Optimizasyon görevinin tek bir testle aynı doğru sonuçlarla mükemmel bir şekilde tamamlanması olasılığı %20'den az.

Ancak çoğu durumda, optimizasyon görevi tarafından döndürülen tüm sonuçlar yanlıştır.



Tek bir test ve başarılı optimizasyon testi sırasında, gerçek ve sanal ticaret işlemlerinin tüm sonuçları aynıdır.

Başarısız optimizasyon testi sırasında, yalnızca sanal işlemler doğru işlem sonucunu döndürebilirken, işlem sayısı ve kar tutarı gibi gerçek ticaret işlemleri tarafından döndürülen tüm veriler yanlıştır.

(Normal koşullar altında, gerçek bir alım satım işlemi OrderSend() işlevini doğru bir şekilde çağırır ve OnTradeTransaction() ve OnTrade() içindeki işlem durumu bilgisini geri bildirir.)




B: optimizasyon geçiş numarası
D: işlenen kenelerin miktarı
F: tüm satış fiyatının toplamı
H: tüm teklif fiyatlarının toplamı
J: bekleyen sanal siparişlerin miktarı
L: sanal işlem miktarı
N: sanal ticaretin net karı

P: bekleyen gerçek siparişlerin miktarı
R: gerçek işlemlerin miktarı
T: gerçek ticaretin net karı


D sütunundan N'ye kadar olan tüm değerler doğrudur (yeşil kutu), optimizasyon görevinde kene veri işlemenin her zaman düzgün çalıştığı anlamına gelir.


Kırmızı kutuda yanlış değerler:

1. P hakkında:
P, J ile tamamen aynı olmalıdır, çünkü hem sanal hem de gerçek, aynı ön koşullar altında bekleyen emirlerin sayısını saymalıdır.
Ön koşullar karşılandı, bekleyen için kod bloğunu girin, hemen P++. Bundan sonra, OrderSend() girin.
Anormal aşırı derecede P sonuçları, program aynı koşullar altında çalışırken sonraki talimatların bazen doğru atlaması (J) ve bazen doğru atlamaması anlamına gelir.

2. R hakkında:
R, OnTradeTransaction() içinde sayılır.
P'deki sıra, tetiklenirse, R'de sayılmalıdır.
Tüm R sıfırları, çalışan EA'daki gerçek ticaret faaliyetlerinin hiçbir zaman OnTradeTransaction()'a girmediği anlamına gelir.
Belki de bunun nedeni, mevcut P sonuçlarının anlamlı beklemeler değil, yalnızca rastgele hatalar olmasıdır?

3. T hakkında:
T'deki kar veya zarar, R'deki konumdan gelmelidir.
R'deki pozisyon sayacının tümü sıfırsa, T'deki kar / zarar hesaplamaları nereden geliyor?


4. Son bir not:
P değeri, strateji test cihazı tarafından döndürülen "Toplam İşlemler" değerine çok yakındır, ancak tam olarak aynı değildir.
Çoklu testlerime dayanarak, "Toplam İşlemler" değerinin her zaman EA'nın girdi optimizasyon parametresi ile aynı aritmetik sırada olduğu ve aynı adım değerine sahip olduğu görülüyor.
Girdi parametrelerinin aritmetik diziler olması normaldir, ancak anlamı tamamen alakasız olan bir değişkenin değeri de benzer bir aritmetik dizi midir?

 

Moderatör neden buraya gelip mesajı silip yerine :

<DELETED>

Bu bir İngilizce dil forumu

Rusça yayınla

? Çifte standart?

