MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 30
Pip modunda, öz sermaye tavandan alınır.
Oynatma için Uzman Danışman.
Yukarıdaki mesaja, rapordaki geriye dönük testte net ve toplam kârın da yanlış yazıldığını ve bunun sonucunda matematiksel beklentiyi de ekleyeceğim. Son bakiye günlüğünde yanlış
Ve siparişlerde ve anlaşmalarda, kâr ve bakiye de yanlıştır. Belki hemen fark etmediğim başka bir yer.
Görünen o ki, bir yerde tırtıllara/piplerden ekstra bir yeniden hesaplama yapılmamış/yapılmamış ve tuğlalar ve somunlar eklenmiş.
Hem işlem talebinde hem de fonksiyon çağrısında aynı hacmi gönderiyorum (diğer parametreler de aynı). Ancak işlev bir değer döndürür ve bir ticaret talebinin yürütülmesinden sonraki serbest marj başka bir değer kadar azalır. Başka bekleyen emir ve açık pozisyon bulunmamaktadır.
Lütfen derlenip çalıştırılabilen mql5 kodu. Hangi simge ve hangi sunucuda, hangi tarihte açıklama.
Görsel test cihazında neden farklı lotlar ve aynı açılış ve kapanış fiyatları için aynı karı gösteriyor?
Çünkü birisi parametreyi düşünmeden ayarlamış:
Lütfen derlenip çalıştırılabilen mql5 kodu. Hangi simge ve hangi sunucuda, hangi tarihte açıklama.
Kodu ve ekran görüntülerini ekliyorum. Broker Açılışı, Açık Demo: Demo hesabı
#258'e açıklama:
İlk çalıştırmada terminal yaklaşık 5 dakika görünmez. Başlangıçta öyle değildi. Bu, test cihazı açılmışsa olur.
Win10'u VirtualBox'a kurdum, içindeki aracıyı başlattım, ancak ana bilgisayar terminalinde görevi aracıya aktarmak mümkün değil, aracının "hazır" olduğunu ve optimizasyonun devam etmediğini söylüyor, test cihazı günlüğü:
................................................ . ................................................ .. ...
2019.11.22 18:32:47.821 Ajan_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000'e bağlanıyor
2019.11.22 18:32:50.118 Ajan_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000'e bağlanıyor
2019.11.22 18:32:52.317 Ajan_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000'e bağlanıyor
2019.11.22 18:32:54.421 Ajan_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000'e bağlanıyor
2019.11.22 18:32:56.385 test cihazı sonuç önbelleği 0 kez kullanıldı
2019.11.22 18:32:56.385 test cihazı genetik optimizasyon geçiş 0'da tamamlandı (158327079526)
2019.11.22 18:32:56.385 İstatistik optimizasyon 1 dakika 33 saniyede tamamlandı
2019.11.22 18:32:56.385 Ajan_192.168.1.5:2000 bağlantı kapandı
2019.11.22 18:32:56.385 test cihazı kullanıcı tarafından durduruldu
sanal makinedeki ve günlükteki aracının ekran görüntüsü:
Neyi yanlış yapıyorum?
neden aracı günlüklerinde 192.168.1.5 değil de 0.0.0.0 adresi gösteriliyor?Aracı, metatester64 yöneticisinde nasıl yapılandırılır?