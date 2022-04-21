MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 30

Pip modunda, öz sermaye tavandan alınır.


Oynatma için Uzman Danışman.

 #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK )

int OnInit () { return ( OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 0.1 , Ask, 0 , 0 , 0 ) == - 1 ); }
 

Yukarıdaki mesaja, rapordaki geriye dönük testte net ve toplam kârın da yanlış yazıldığını ve bunun sonucunda matematiksel beklentiyi de ekleyeceğim. Son bakiye günlüğünde yanlış 

exchange buy 1.00 PLZL at 6659.0 ( 6460.0 / 6659.0 / 6460.0 )                             
deal # 2 buy 1.00 PLZL at 6659.0 done (based on order # 2 )                                
deal performed [ # 2 buy 1.00 PLZL at 6659.0 ]                             
order performed buy 1.00 at 6659.0 [ # 2 buy 1.00 PLZL at 6659.0 ]                         

position closed due end of test at 7093.0 [ # 2 buy 1.00 PLZL 6659.0 ]                             
deal # 3 sell 1.00 PLZL at 7093.0 done (based on order # 3 )                               
deal performed [ # 3 sell 1.00 PLZL at 7093.0 ]                            
order performed sell 1.00 at 7093.0 [ # 3 sell 1.00 PLZL at 7093.0 ]                               
final balance 104340.00 pips                            

Ve siparişlerde ve anlaşmalarda, kâr ve bakiye de yanlıştır. Belki hemen fark etmediğim başka bir yer.

Görünen o ki, bir yerde tırtıllara/piplerden ekstra bir yeniden hesaplama yapılmamış/yapılmamış ve tuğlalar ve somunlar eklenmiş.

zfpcvs5fjq.png  16 kb
 
Ivan Titov :
Hem işlem talebinde hem de fonksiyon çağrısında aynı hacmi gönderiyorum (diğer parametreler de aynı). Ancak işlev bir değer döndürür ve bir ticaret talebinin yürütülmesinden sonraki serbest marj başka bir değer kadar azalır. Başka bekleyen emir ve açık pozisyon bulunmamaktadır.

Lütfen derlenip çalıştırılabilen mql5 kodu. Hangi simge ve hangi sunucuda, hangi tarihte açıklama.

 

Görsel test cihazında neden farklı lotlar ve aynı açılış ve kapanış fiyatları için aynı karı gösteriyor?



 
Ivan Titov :

Görsel test cihazında neden farklı lotlar ve aynı açılış ve kapanış fiyatları için aynı karı gösteriyor?



Çünkü birisi parametreyi düşünmeden ayarlamış:


 
Vladimir Karputov :

Lütfen derlenip çalıştırılabilen mql5 kodu. Hangi simge ve hangi sunucuda, hangi tarihte açıklama.

Kodu ve ekran görüntülerini ekliyorum. Broker Açılışı, Açık Demo: Demo hesabı


TestOrderCalcMargin.mq5  4 kb
 

#258'e açıklama:

İlk çalıştırmada terminal yaklaşık 5 dakika görünmez. Başlangıçta öyle değildi. Bu, test cihazı açılmışsa olur.

 

Win10'u VirtualBox'a kurdum, içindeki aracıyı başlattım, ancak ana bilgisayar terminalinde görevi aracıya aktarmak mümkün değil, aracının "hazır" olduğunu ve optimizasyonun devam etmediğini söylüyor, test cihazı günlüğü:

................................................ . ................................................ .. ...

2019.11.22 18:32:47.821 Ajan_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000'e bağlanıyor

2019.11.22 18:32:50.118 Ajan_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000'e bağlanıyor

2019.11.22 18:32:52.317 Ajan_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000'e bağlanıyor

2019.11.22 18:32:54.421 Ajan_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000'e bağlanıyor

2019.11.22 18:32:56.385 test cihazı sonuç önbelleği 0 kez kullanıldı

2019.11.22 18:32:56.385 test cihazı genetik optimizasyon geçiş 0'da tamamlandı (158327079526)

2019.11.22 18:32:56.385 İstatistik optimizasyon 1 dakika 33 saniyede tamamlandı

2019.11.22 18:32:56.385 Ajan_192.168.1.5:2000 bağlantı kapandı

2019.11.22 18:32:56.385 test cihazı kullanıcı tarafından durduruldu

sanal makinedeki ve günlükteki aracının ekran görüntüsü:

Neyi yanlış yapıyorum?

neden aracı günlüklerinde 192.168.1.5 değil de 0.0.0.0 adresi gösteriliyor?Aracı, metatester64 yöneticisinde nasıl yapılandırılır?

 
@Vladimir Karputov , lütfen sorunun değerlendirilmesini hızlandırın, büyük bir çalışmanın teslimi buna bağlı.
Tek bir geçişin işlem geçmişini görüntülerken lütfen milisaniyeyi görüntüleyin.
