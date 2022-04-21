MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 67

Test Cihazındaki sorunları/hata raporlarını daha verimli bir şekilde çözmek için günlüklerine ve tüm Aracıların günlüklerine ihtiyacınız vardır. Hepsini bir arşive kaydedip burada yayınlamak pek çok kişi için oldukça zordur. Özellikle dosya yöneticilerine sahip olmayanlar.

Bu menüyü öner

"Tüm günlükleri arşive kaydet" öğesini ekleyin. Alt klasörlere giden yollar da dahil olmak üzere tüm günlüklerle birlikte bir ZIP arşivini kaydetmek için.

Arama dizisi : Uluchshenie 013.

 
@Slava, aracı günlüğünde bu günlük ne anlama geliyor? Baştan sona eksiksiz bir parça. 

журнал агента

2020.03 . 02 21 : 40 : 07.936 Network additional connect from 127.0 . 0.1
2020.03 . 02 21 : 40 : 08.044 Network previous connect context not freed
2020.03 . 02 21 : 40 : 08.044 127.0 . 0.1        cannot accept connect, agent is busy
2020.03 . 02 21 : 40 : 09.925 127.0 . 0.1        prepare for shutdown
 
Askr :
İletişimde bir kopukluk oldu. Bağlantı kesilirse, test cihazı çıkmalıdır.

İstemci terminalinden gelen bir sonraki bağlantıda, test cihazının henüz işini tamamlamadığı ortaya çıktı. Bu nedenle, gelen bağlantı reddedildi.

Rashid Umarov :

Rashid, şimdi kontrol et lütfen. fxsaber tekrar otomatik olarak yasaklandığını söylüyor.
 
trader_number_one :
Banyosu yok.

 
Strateji test cihazında yeni bir hata buldum: https://www.mql5.com/ru/forum/334182
MT5 tester klasöründeki Jamdisk bağlantı ayarını kaldırdım.

2347 sürümüyle, strateji test cihazı artık optimizasyon testlerini normal şekilde çalıştırabilir gibi görünüyor.

Tüm optimizasyon testlerinin sonuçları artık bireysel testlerin sonuçlarıyla tamamen aynıdır.


MT5 tester klasörünün ramdisk bağlantı bağlantı ayarını kaldırdım.

2347 sürümüyle, strateji test cihazı artık optimizasyon testlerini normal şekilde çalıştırabilir gibi görünüyor.

Tüm optimizasyon testlerinin sonuçları artık bireysel testlerin sonuçlarıyla tamamen aynıdır.



@fxsaber @Slava



 
Rashid Umarov :

Şimdi her şey normale döndü. Sorun durumu şuna benziyor.


İki kere de, resim yükleyen büyük bir gönderiyi uzun süre yazarken girdim.

Uzun - muhtemelen bir saatten fazla (birçok kez dikkati dağıldı, sonra geri döndü). Belki de koruma sistemi bu davranış tarafından tetiklenir.

Sitenin saatlerce kullanılamayacağını açıklığa kavuşturacağım. Yukarıdaki resim.

 
fxsaber :

geçen sene pc de 403 hatası aldım ama forumu androidden sorunsuz okudum 5 saattir böyleydi

modemi yeniden başlattı, hemen her şey yolunda gitmeye başladı

 
Igor Makanu :

Androyd muhtemelen farklı bir IP'ye sahipti.

Yeniden başlatmanın ardından yönlendiricinin IP'yi değiştirmesi gerekmez. IP ile engellemenin gerçekleştiği açıktır.

