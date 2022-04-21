MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 67
Test Cihazındaki sorunları/hata raporlarını daha verimli bir şekilde çözmek için günlüklerine ve tüm Aracıların günlüklerine ihtiyacınız vardır. Hepsini bir arşive kaydedip burada yayınlamak pek çok kişi için oldukça zordur. Özellikle dosya yöneticilerine sahip olmayanlar.
Bu menüyü öner
"Tüm günlükleri arşive kaydet" öğesini ekleyin. Alt klasörlere giden yollar da dahil olmak üzere tüm günlüklerle birlikte bir ZIP arşivini kaydetmek için.
Arama dizisi : Uluchshenie 013.
@Slava, aracı günlüğünde bu günlük ne anlama geliyor? Baştan sona eksiksiz bir parçadır.
İletişimde bir kopukluk oldu. Bağlantı kesilirse, test cihazı çıkmalıdır.
İstemci terminalinden gelen bir sonraki bağlantıda, test cihazının henüz işini tamamlamadığı ortaya çıktı. Bu nedenle, gelen bağlantı reddedildi.
yasak değildi
Rashid, şimdi kontrol et lütfen. fxsaber tekrar otomatik olarak yasaklandığını söylüyor.
Banyosu yok.
MT5 tester klasöründeki Jamdisk bağlantı ayarını kaldırdım.
2347 sürümüyle, strateji test cihazı artık optimizasyon testlerini normal şekilde çalıştırabilir gibi görünüyor.
Tüm optimizasyon testlerinin sonuçları artık bireysel testlerin sonuçlarıyla tamamen aynıdır.
@fxsaber @Slava
Banyosu yok.
Şimdi her şey normale döndü. Sorun durumu şuna benziyor.
İki kere de, resim yükleyen büyük bir gönderiyi uzun süre yazarken girdim.
Uzun - muhtemelen bir saatten fazla (birçok kez dikkati dağıldı, sonra geri döndü). Belki de koruma sistemi bu davranış tarafından tetiklenir.
Sitenin saatlerce kullanılamayacağını açıklığa kavuşturacağım. Yukarıdaki resim.
403 hatası yasak değil
geçen sene pc de 403 hatası aldım ama forumu androidden sorunsuz okudum 5 saattir böyleydi
modemi yeniden başlattı, hemen her şey yolunda gitmeye başladı
Androyd muhtemelen farklı bir IP'ye sahipti.
Yeniden başlatmanın ardından yönlendiricinin IP'yi değiştirmesi gerekmez. IP ile engellemenin gerçekleştiği açıktır.