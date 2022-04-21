MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 61

fxsaber :

Özel, kendi Aracıları, gerçek kenelerde hatasız senkronizasyon. Oynatma için Uzman Danışman.


Sonuç.

İlk satırın değerine göre, çılgın değerin: diğer satırlardaki değerlerden çok fazla farklı olamayacağı hemen anlaşılır.


Peki, tek bir lansmanı


GA optimizasyonu ile kenelerde %99 çöp. Çoğaltıp çoğaltamayacağınızı bana bildirin.

Arama dizisi : Oshibka 005.
fxsaber :

ZY Bu arada, Terminal Acenteleri kapandıktan sonra hangi nedenle hafızada asılı kalmaya devam ediyor?

Yapmamalı.

Uzun süre asılı kalmak mı? Birkaç saniye kabul edilebilir.

Terminali kapattıktan sonra terminalin ve test cihazının günlüklerini gösterin. Ve kapatıldıktan sonra ajanların günlükleri.

 
Slava :

Terminali kapattıktan sonra terminalin ve test cihazının günlüklerini gösterin. Ve kapatıldıktan sonra ajanların günlükleri.

Beklenen dakikalar ( Test Edici klasörü silinemedi ). Sonunda elleriyle onları çiviledi. Bir daha oynamadı.

 
fxsaber :

...

SW. adminler, Saber görünüşe göre otobana girdi, halledin lütfen. Foruma yazamıyor ve genel olarak site onun için engelleniyor.

Teşekkür ederim.

 
Andrey Dik :

Henüz çözemediyseniz, yönlendiriciyi yeniden başlatmanızı tavsiye ederiz. Üstü çizilmedi, bu yüzden yasaklı değil.

 
Alexey Viktorov :

TAMAM

 
Alexey Viktorov :

Geçenlerde N yıldır yasaklandığım girişte kırmızı bir şapkam vardı, neredeyse kalp krizi geçiriyordum. Bunun bir mobil bağlantı yoluyla girişten kaynaklandığını zamanla anladım. Yasaklanmış bir dinamik IP aldınız. Değiştiklerini bilerek IP ile yasaklamak aptalca ve dahası bir adreste çok sayıda insan olabilir.

 
Andrey Dik :

Yardım için teşekkürler!

 
Slava :
oynanamaz

1. Arşivi temiz bir Terminal içeren klasöre açın.


2. fxsaber\CreateSymbol.ex5 komut dosyasını çalıştırın.


Birkaç saniye sonra özel sembol tablosu görünecektir.


2. Test Cihazını (CTRL+R) açın ve işaretli ayarı seçin.



3. Beliren Test Cihazı penceresinde Başlat'a tıklayın.



4. Optimizasyonun ilk sonuçlarından sonra Durdur'a basın.


5. Test Cihazı Ayarlarında, aralığın başlangıç tarihini 2019.11.01 olarak değiştirin ve Başlat'a tıklayın.


6. Optimizasyon sonuçlarında, yanıltıcı değerler ( kaynaktan , birbirlerinden 50'den fazla farklı olamayacakları açıktır).


Bu adımları defalarca tekrarladım. Sorun %100 tekrarlandı. Kim deneyecek, haber ver.

 
Tek bir geçişten Optimizasyon yapılmasına izin vermeyi öneriyorum. Şimdi en az iki.
