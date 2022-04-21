MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 79

Yeni yorum
 

Strateji test cihazında gördüm, işlem tamamlandığında komisyonu görmüyorum.

<Trade/PositionInfo.mqh> adresindeki kitaplığı kullanıyorum ve bunun üzerinden komisyon alamıyorum.

Resmi görmek:

Strateji Test Cihazı:

Lütfen strateji test cihazım için komisyon oluşturmak için neler yapabileceğimi bana bildirin.

Bir cevap almayı umuyorum.

 
jaffer wilson :

Strateji test cihazında gördüm, işlem tamamlandığında komisyonu görmüyorum.

<Trade/PositionInfo.mqh> adresindeki kitaplığı kullanıyorum ve bunun üzerinden komisyon alamıyorum.

Resmi görmek:

Strateji Test Cihazı:

Lütfen strateji test cihazım için komisyon oluşturmak için neler yapabileceğimi bana bildirin.

Bir cevap almayı umuyorum.

Pozisyon açıkken - komisyonu her zaman göremezsiniz. Bu durumda “ piyasadan çıkış ” ticaretinde komisyona bakmanız gerekir.


Eklendi: piyasaya girerken başka bir komisyon türü daha var. O zaman bir "piyasaya giriş" ticareti aramanız gerekir.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сделок
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства сделок
  • www.mql5.com
Сделка является отражением факта совершения торговой операции на основании ордера, содержащего торговый приказ. Каждая сделка описывается свойствами, позволяющими получить информацию о ней. Для чтения значений свойств используются функции вида Идентификатор позиции, в открытии, изменении или закрытии которой участвовала эта сделка. Каждая...
 
Vladimir Karputov :

Pozisyon açıkken - komisyonu her zaman göremezsiniz. Bu durumda “ piyasadan çıkış ” ticaretinde komisyona bakmanız gerekir.


Eklendi: piyasaya girerken başka bir komisyon türü daha var. O zaman bir "piyasa girişi" ticareti aramanız gerekir.

Ama bu sorunun cevabı değil. Tamamlanan işlem stratejisi test cihazında komisyonu görmüyorum? Tarihte arama yaptığımda sıfır var. Geçmiş listesinde bile komisyon görüntülenmiyor. Paylaştığım görsellerde görebilirsiniz.

 
jaffer wilson :

Ama bu sorunun cevabı değil. Tamamlanan işlem stratejisi test cihazında komisyonu görmüyorum? Tarihte arama yaptığımda sıfır var. Geçmiş listesinde bile komisyon görüntülenmiyor. Paylaştığım görsellerde görebilirsiniz.

Bu bir ticaret sunucusu sorunudur.

Bu yüzden test cihazını gerçek bir hesapta başlattım - ve komisyonları mükemmel bir şekilde görebiliyorum:


 

Ancak Forex sembolünde:


 
jaffer wilson :

Ama bu sorunun cevabı değil. Tamamlanan işlem stratejisi test cihazında komisyonu görmüyorum? Tarihte arama yaptığımda sıfır var. Geçmiş listesinde bile komisyon görüntülenmiyor. Paylaştığım görsellerde görebilirsiniz.

Brokerinize bağlıdır.

 
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Sanırım bir komisyoncuyla görüşmem gerekiyor. Broker, bunun bir MT5 sorunu olduğunu söyledi. MT5, komisyoncuyla ilgili bir sorun olduğunu söylüyor. Çok iyi.. ve sorunum orada kalıyor. Karar yok.....
 
jaffer wilson :
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Sanırım bir komisyoncuyla görüşmem gerekiyor. Broker, bunun bir MT5 sorunu olduğunu söyledi. MT5, komisyoncuyla ilgili bir sorun olduğunu söylüyor. Çok iyi.. ve sorunum orada kalıyor. Karar yok.....

Pazara ilk kez mi giriyorsun? Bu "komisyoncuyu" atın ve mümkün olan en kısa sürede ondan uzaklaşın.

Bu, "broker" teknik personelinin temel cehaletidir - bir ticaret sunucusu kuramazlar.

 


Lütfen bu Optimizasyon modunda, hesaplamayı yapacağınız sembollere giden yolu seçmenize izin verin.

Örneğin, yalnızca vadeli işlem sembolleri veya belirli özel olanlar için Optimizasyon yapmanız gerekir. Bunu yapmak için, Piyasa Genel Bakışını her seferinde değiştirmeniz gerekir. 

[Tester]
Symbol = // Путь к группе символов. Пусто или название символа - все символы из Обзора рынка.
Period =M1
Optimization= 3
Model= 4
FromDate= 2020.07 . 20
ToDate= 2020.07 . 26
ForwardMode= 0
Deposit= 100000000
Currency=EUR
ProfitInPips= 1
Leverage= 100
ExecutionMode= 0
OptimizationCriterion= 6

ini - çok iyi bir maske (örneğin, EUR* ) ayarlamak mümkün olacaksa.

Arama dizisi : Uluchshenie 023.
 

Optimizasyon tablosunda "Tek testi başlat" menü öğesini seçtikten sonra tek geçiş gerçekleştirilir. Ne yazık ki, şimdi bu tablodaki hangi satırın tek geçişin sekmelerine karşılık geldiğini hatırlamamız gerekiyor. Bu menüyü seçtikten sonra istenen satır belirsiz bir şekilde vurgulanırsa , Optimizasyon sonuçlarıyla çalışmak çok daha rahat olurdu. Lütfen bu olasılığı göz önünde bulundurun.

Arama dizisi : Uluchshenie 024.
1...72737475767778798081828384
Yeni yorum