MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 69
Büyük olasılıkla, 10 özdeş aracınız var. Daha sonra setteki araç numaraları artan sırada olmalıdır.
hayır birbirimizi anlamıyoruz biraz sonra kodda örnekli bir konu açacağım o zaman görev daha spesifik olacak
Daha da kötü olduğu ortaya çıktı. Ancak, FrameInputs işlevi çalışmıyor (4001, Beklenmeyen dahili hata).
Bunun parametre sayısı değil, yineleme seçenekleri sayısı olduğundan emin oldum.
Optimizasyonu pürüzlendirmemiz gerekecek. Bu, genetiğin yararlılığını azaltır.
"Büyük" genetiği olan çerçevelerin ve geçiş parametrelerinin ( FrameInputs ) alımı düzeltildi.
mesaj için teşekkürler
Ticaret sunucusu saati gece yarısından sonra geçtiyse, ancak yerel saatte geçmediyse. O zaman Test Cihazında geçen gün dışarı çıkmak imkansız.
Örneğin, şimdi ticaret sunucusunda ertesi gün 00:20. Ve bilgisayarda - 23:20. Test cihazı, son bir gün için kene sürmeyi reddediyor.
Lütfen bu gibi durumlarda sunucu saatinde son 24 saat için geriye dönük teste izin verin.
Arama dizisi : Uluchshenie 015.
Buluttaki bazı Genetik Optimizasyon satırlarının Drawdown değerinin, aynı satırlar için tek bir testin Drawdown değeriyle eşleşmediğini uzun zaman önce fark ettim.
Bazıları uyuşuyor, bazıları uymuyor.
Göreceli değil, MaxDrawDown'a bakmanız gerekir
Bütün bunlar, ne tür bir Düşüş olduğu yazılmamış olmasından kaynaklanmaktadır.
Görünüşe göre bu, Öz Sermaye Düşüşü Maksimalidir:
Bu yanlış anlama, optimizasyondan sonra, mevcut bakiyeye göre maksimum kârı olan, ancak fonlarda minimum düşüş olan seçeneği seçmemden kaynaklanmaktadır.
Test cihazında, göreceli düşüş her zaman maksimum düşüşten büyük veya ona eşittir.
Bir sipariş açmak için minimum lotum bakiyenin boyutuna bağlı olduğundan ve otomatik olarak belirlendiğinden, şu soru ortaya çıkıyor:
Göreceli düşüşün maksimum düşüşe eşit olduğu maksimum sipariş açılış partisi nasıl seçilir? Bu elbette seçilen stratejiye de bağlıdır.
İşte yılın başından bu yana 5000 depozito ile gerçek keneler üzerinde yapılan bazı ilginç testler.
5000 depozito ile bir sipariş açmak için farklı minimum lotlar vardır.
Optimizasyon tablosuna Nispi Öz Sermaye Düşüşü eklenmiş olsaydı daha iyi olurdu.
tek bir geçiş başlatırken test cihazındaki günlükler ... iyi, oynamamak için - bu sadece bir alay konusu
tek bir geçiş 2 saniye sürüyor, geçişin sonunda OnTester() içinde birkaç satır servis bilgisi çıktısı alıyorum
o zaman bir sonraki geçişi başlatmanız gerekiyor, ancak hayır, bilgilerimi okumak için tüm günlük görüntülenene kadar 2-3 saniye daha bekliyorum
test cihazının tek bir geçişinin 2 MB alması gerçeği .... kibarca sessiz olun - işlemlerle ilgili 2 MB'lık bilgiye kim bakacak? - evet buna ihtiyaç olabilir ama bence bu ek bir seçenek ve şimdi olduğu gibi her zaman değil
uv. geliştiriciler, "Siparişleri görüntüle" günlük sekmesinin bağlam menüsünü kontrol edin - şu anda olduğu gibi ve hangi yıl için sorduğumuz siparişlerle ilgili bilgiler dışında her şeyi görüntülemenin işaretini kaldırın,
Çoğu durumda, günlükte, yalnızca testin başlangıcı ve sonu hakkında bilgiye ihtiyacınız vardır - bu formda, günlükte bile stratejiyi analiz etmek çok uygundur (her testi "_______________" satırıyla ayırırız) , genellikle havalı!
her testi "_______________" satırıyla ayırın
evet,
becerikli bir kullanımla, bir düzine tek geçişe tıklayabilir ve ardından gerekli araçları seçmek için tabloya ve geriye dönük test sekmelerine bakmadan bile bu günlüğü sakince analiz edebilir veya ayrıştırabilirsiniz.
aracın portföyü için arama otomasyonu yapıldı, test cihazının "Grafik" sekmesine bakmanız gerekiyor .... her şey iyi olurdu, ancak "Grafik" in yaklaşık 10.000 resmine bakmanız gerekiyor
test cihazından böyle bir grafiği normal bir işlev olarak kaydetme yeteneğine ihtiyacınız var
Not: Bu seçenek var ve ben bulamadım? - değilse, bu tür grafikler oluşturmak için özel fırsat için minnettar olacağım
Genel olarak, hiçbir şey testin sonunda takaslardan kendiniz oluşturmanızı engellemez, ancak standart özellik kesinlikle daha uygun olacaktır.