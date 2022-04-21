MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 60
Gerçek keneler üzerinde test/optimizasyon?
Aracılar buluttan mı yoksa buluttan mı?
Özel bir sembol üzerinde test yapılıyorsa bulut aracıları kaybolur. Bu, aracıların bize ait olduğu ve günlüklerini çıkarabileceğiniz ve günlüklerde geçmişin nasıl senkronize edildiğini görebileceğiniz anlamına gelir.
Özel, kendi Aracıları, gerçek kenelerde hatasız senkronizasyon. Oynatma için Uzman Danışman.
Sonuç.
İlk satırın değerine göre, çılgın değerin: diğer satırlardaki değerlerden çok fazla farklı olamayacağı hemen anlaşılır.
Peki, tek bir lansmanı
GA optimizasyonu ile kenelerde %99 çöp. Çoğaltıp çoğaltamayacağınızı bana bildirin.Arama dizisi : Oshibka 005.
Çılgın değerin verildiği aracıdan gelen optimizasyon günlüğüne bakmak gerekir.
Ve karşılık gelen tek geçişin test günlüğü.
Bekar kelimesinin anlamına bakın. Doğrudur ve yalnızca bir tane değil, tüm Optimizer değerlerinden çok farklıdır. Onlar. Optimize Edici'nin her satırında kelimenin tam anlamıyla bir hata.
Günlüklere bir göz atacağım. Kendiniz çalıştırabilirseniz iyi olur.Doğru değer seçildi. Günlükte koştum. Yalnızca Core1 doğru değere sahiptir.
Tamamen yerelleştirilmiş. Core1'de tek geçiş, Core2'de tek geçişle aynı şey değildir. Bu nedenle, hangisinin doğru olduğunu söylemeyi taahhüt etmeyeceğim.
Aracı günlüklerinde neler var? Orada tarihin senkronizasyonu yazılı
Farklı karakterler denedim, tk. her zaman yeniden üretilmez. Optimizasyon sırasında Ajan Günlükleri.
çekirdek1.
çekirdek2.
Ve bu ajanlardan birinde yanlış sonuçlar mı aldınız?
Bu durumun günlükleri yoktu çünkü. Günlük yazmayı yasakladım. Bu nedenle, Terminal'in başka bir kopyasını sıfırdan başlatmak ve günlüklerin tamamının yazıldığı deneyi tekrarlamak zorunda kaldım.
Yukarıda Optimizasyon günlükleri bulunmaktadır. Orada, her Temsilci iki geçiş saydı, ardından Durdur düğmesine basıldı, çünkü. OnTester sonuçları, Ajanların her biri için çılgındır.
İki Aracının günlükleri yukarıdadır. Kendiniz için çoğaltabileceğiniz bir durum yaratmaya çalışacağım.
Ben de ajan günlükleri hakkında spravshivaju. Her iki ajan da yanlış sonuçlar mı aldı?
Doğru sonuçlara sahip aracı günlüklerini ve yanlış sonuçlara sahip aracı günlüklerini görmem gerekiyor
Her iki Aracı için de optimizasyon geçişlerinin sonuçları yanlış. Neredeyse temiz bir Terminalde oynamayı başardım ... Bir süre sonra yayınlayacağım.
ZY Bu arada, Terminal Acenteleri kapandıktan sonra hangi nedenle hafızada asılı kalmaya devam ediyor?