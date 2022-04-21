MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 60

Slava :

Gerçek keneler üzerinde test/optimizasyon?

Aracılar buluttan mı yoksa buluttan mı?

Özel bir sembol üzerinde test yapılıyorsa bulut aracıları kaybolur. Bu, aracıların bize ait olduğu ve günlüklerini çıkarabileceğiniz ve günlüklerde geçmişin nasıl senkronize edildiğini görebileceğiniz anlamına gelir.

Özel, kendi Aracıları, gerçek kenelerde hatasız senkronizasyon. Oynatma için Uzman Danışman.

 // Критерий оптимизации - сумма входных параметров + сумма нецелых частей секунды каждого тика (в миллисекундах).

input int inFakeRange1 = 0 ;
input int inFakeRange2 = 0 ;
input int inFakeRange3 = 0 ;
input int inFakeRange4 = 0 ;
input int inFakeRange5 = 0 ;

long Sum = inFakeRange1 + inFakeRange2 + inFakeRange3 + inFakeRange4 + inFakeRange5;

void OnTick ()
{
   MqlTick Tick;
  
   if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick))
    Sum += Tick.time_msc % 1000 ;
}

double OnTester ()
{
   return (( double )Sum);
}


Çılgın değerin verildiği aracıdan gelen optimizasyon günlüğüne bakmak gerekir.

Ve karşılık gelen tek geçişin test günlüğü.

 
Slava :

Çılgın değerin verildiği aracıdan gelen optimizasyon günlüğüne bakmak gerekir.

Ve karşılık gelen tek geçişin test günlüğü.

Bekar kelimesinin anlamına bakın. Doğrudur ve yalnızca bir tane değil, tüm Optimizer değerlerinden çok farklıdır. Onlar. Optimize Edici'nin her satırında kelimenin tam anlamıyla bir hata.

Günlüklere bir göz atacağım. Kendiniz çalıştırabilirseniz iyi olur.

 2020.02 . 20 10 : 47 : 18.839 Core 6   genetic pass ( 5 , 312 ) returned result 10563025086.000000 in 0 : 00 : 05.475
2020.02 . 20 10 : 47 : 20.023 Core 2   genetic pass ( 5 , 209 ) returned result 8885031952.000000 in 0 : 00 : 04.947
2020.02 . 20 10 : 47 : 23.048 Core 3   genetic pass ( 5 , 240 ) returned result 10373435790.000000 in 0 : 00 : 05.984
2020.02 . 20 10 : 47 : 23.366 Core 1   genetic pass ( 5 , 181 ) returned result 10236426953.000000 in 0 : 00 : 05.654
2020.02 . 20 10 : 47 : 24.069 Core 4   genetic pass ( 5 , 271 ) returned result 10597154696.000000 in 0 : 00 : 05.768
2020.02 . 20 10 : 47 : 24.509 Core 5   genetic pass ( 5 , 296 ) returned result 10580660389.000000 in 0 : 00 : 05.853
2020.02 . 20 10 : 47 : 24.613 Core 6   genetic pass ( 5 , 313 ) returned result 10563025078.000000 in 0 : 00 : 05.774
2020.02 . 20 10 : 47 : 25.113 Core 2   genetic pass ( 5 , 218 ) returned result 8885031945.000000 in 0 : 00 : 05.089
Doğru değer seçildi. Günlükte koştum. Yalnızca Core1 doğru değere sahiptir.
 
fxsaber :

Günlükte koştum. Yalnızca Core1 doğru değere sahiptir.

Tamamen yerelleştirilmiş. Core1'de tek geçiş, Core2'de tek geçişle aynı şey değildir. Bu nedenle, hangisinin doğru olduğunu söylemeyi taahhüt etmeyeceğim.

 
fxsaber :

Tamamen yerelleştirilmiş. Core1'de tek geçiş, Core2'de tek geçişle aynı şey değildir. Bu nedenle, hangisinin doğru olduğunu söylemeyi taahhüt etmeyeceğim.

Aracı günlüklerinde neler var? Orada tarihin senkronizasyonu yazılı
 
Slava :
Aracı günlüklerinde neler var? Orada tarihin senkronizasyonu yazılı

Farklı karakterler denedim, tk. her zaman yeniden üretilmez. Optimizasyon sırasında Ajan Günlükleri.

çekirdek1. 

EL       0        12 : 57 : 18.438      127.0 . 0.1        login (build 2323 )
ND       0        12 : 57 : 18.455     Tester  account info found with currency USD
FO       0        12 : 57 : 18.456     Network 1482 bytes of tester parameters loaded
FF       0        12 : 57 : 18.456     Network 2748 bytes of input parameters loaded
DS       0        12 : 57 : 18.456     Tester  expert file added: Experts\Test123.ex5. 12221 bytes loaded
NK       0        12 : 57 : 18.456     Network 1032 bytes of optimized inputs info loaded
PM       0        12 : 57 : 18.527     Tester  successfully initialized
GE       0        12 : 57 : 18.527     Network 12 Kb of total initialization data received
JR       0        12 : 57 : 18.528     Tester  Intel Core i7- 2700 K  @ 3.50 GHz, 16301 MB
OE       0        12 : 57 : 18.528     Tester  optimization pass 35025 started (batch of 53 tasks)
QQ       0        12 : 57 : 18.529     Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol to be synchronized
RP       0        12 : 57 : 18.529     Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
LF       0        12 : 57 : 18.534     History CHFJPY.rann_RannForex: load 444 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.001
EK       0        12 : 57 : 18.534     History CHFJPY.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02 . 26 to 2020.02 . 14
FL       0        12 : 57 : 18.537     Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: ticks synchronization started
ML       0        12 : 57 : 18.538     Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0 : 00 : 00.000
MK       0        12 : 57 : 18.538     Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.06 . 03 to 2020.02 . 14
MG       0        12 : 57 : 18.882     History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 740490 bars and contains 469972 bars from 2018.02 . 26 00 : 08 to 2019.05 . 31 23 : 54
CD       0        12 : 57 : 18.882     History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02 . 26 00 : 08
QG       0        12 : 57 : 26.327     Tester   35025 OnTester result 6963974890 : passed in 0 : 00 : 07.795
JQ       0        12 : 57 : 31.481     Tester   5593 OnTester result 10077649365 : passed in 0 : 00 : 05.153
CE       0        12 : 57 : 32.683      127.0 . 0.1        tester forced to stop
DS       0        12 : 57 : 32.684     Tester   2 of 53 passes processed ( 2 successfully finished) in 0 : 00 : 12.948
CS       0        12 : 57 : 32.684             optimize Experts\Test123.ex5 on CHFJPY.rann_RannForex,M1 thread finished
HE       0        12 : 57 : 32.684      127.0 . 0.1        prepare for shutdown


çekirdek2. 

OS       0        12 : 57 : 18.438      127.0 . 0.1        login (build 2323 )
IG       0        12 : 57 : 18.456     Tester  account info found with currency USD
OL       0        12 : 57 : 18.460     Network 1482 bytes of tester parameters loaded
OE       0        12 : 57 : 18.460     Network 2748 bytes of input parameters loaded
EP       0        12 : 57 : 18.460     Tester  expert file added: Experts\Test123.ex5. 12221 bytes loaded
GJ       0        12 : 57 : 18.460     Network 1032 bytes of optimized inputs info loaded
FM       0        12 : 57 : 18.532     Tester  successfully initialized
QJ       0        12 : 57 : 18.532     Network 12 Kb of total initialization data received
IS       0        12 : 57 : 18.532     Tester  Intel Core i7- 2700 K  @ 3.50 GHz, 16301 MB
OG       0        12 : 57 : 18.532     Tester  optimization pass 115298 started (batch of 18 tasks)
IQ       0        12 : 57 : 18.533     Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol to be synchronized
KP       0        12 : 57 : 18.533     Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
KE       0        12 : 57 : 18.545     History CHFJPY.rann_RannForex: load 444 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.002
FD       0        12 : 57 : 18.545     History CHFJPY.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02 . 26 to 2020.02 . 14
DK       0        12 : 57 : 18.546     Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: ticks synchronization started
PO       0        12 : 57 : 18.547     Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0 : 00 : 00.000
HJ       0        12 : 57 : 18.547     Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.06 . 03 to 2020.02 . 14
JH       0        12 : 57 : 18.856     History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 740490 bars and contains 469972 bars from 2018.02 . 26 00 : 08 to 2019.05 . 31 23 : 54
PS       0        12 : 57 : 18.856     History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02 . 26 00 : 08
EF       0        12 : 57 : 25.613     Tester   115298 OnTester result 14612465132 : passed in 0 : 00 : 07.073
GP       0        12 : 57 : 30.797     Tester   26858 OnTester result 9858144627 : passed in 0 : 00 : 05.184
DR       0        12 : 57 : 32.684      127.0 . 0.1        tester forced to stop
NR       0        12 : 57 : 32.684     Tester   2 of 18 passes processed ( 2 successfully finished) in 0 : 00 : 12.257
CP       0        12 : 57 : 32.684             optimize Experts\Test123.ex5 on CHFJPY.rann_RannForex,M1 thread finished
GF       0        12 : 57 : 32.685      127.0 . 0.1        prepare for shutdown
 
fxsaber :

Farklı karakterler denedim, tk. her zaman yeniden üretilmez. Optimizasyon sırasında Aracı Günlükleri.

çekirdek1.


çekirdek2.

Ve bu ajanlardan birinde yanlış sonuçlar mı aldınız?
 
Slava :
Ve bu ajanlardan birinde yanlış sonuçlar mı aldınız?

Bu durumun günlükleri yoktu çünkü. Günlük yazmayı yasakladım. Bu nedenle, Terminal'in başka bir kopyasını sıfırdan başlatmak ve günlüklerin tamamının yazıldığı deneyi tekrarlamak zorunda kaldım.

Yukarıda Optimizasyon günlükleri bulunmaktadır. Orada, her Temsilci iki geçiş saydı, ardından Durdur düğmesine basıldı, çünkü. OnTester sonuçları, Ajanların her biri için çılgındır.

İki Aracının günlükleri yukarıdadır. Kendiniz için çoğaltabileceğiniz bir durum yaratmaya çalışacağım.

 
fxsaber :

Bu durumun günlükleri yoktu, çünkü. Günlük yazmayı yasakladım. Bu nedenle, Terminal'in başka bir kopyasını sıfırdan başlatmak ve günlüklerin tamamının yazıldığı deneyi tekrarlamak zorunda kaldım.

Yukarıda Optimizasyon günlükleri bulunmaktadır. Orada, her Temsilci iki geçiş saydı, ardından Durdur düğmesine basıldı, çünkü. OnTester sonuçları, Ajanların her biri için çılgındır.

İki Aracının günlükleri yukarıdadır. Kendiniz için çoğaltabileceğiniz bir durum yaratmaya çalışacağım.

Ben de ajan günlükleri hakkında spravshivaju. Her iki ajan da yanlış sonuçlar mı aldı?

Doğru sonuçlara sahip aracı günlüklerini ve yanlış sonuçlara sahip aracı günlüklerini görmem gerekiyor

 
Slava :

Ben de ajan günlükleri hakkında spravsivaju. Her iki ajan da yanlış sonuçlar mı aldı?

Doğru sonuçlara sahip aracı günlüklerini ve yanlış sonuçlara sahip aracı günlüklerini görmem gerekiyor

Her iki Aracı için de optimizasyon geçişlerinin sonuçları yanlış. Neredeyse temiz bir Terminalde oynamayı başardım ... Bir süre sonra yayınlayacağım.


ZY Bu arada, Terminal Acenteleri kapandıktan sonra hangi nedenle hafızada asılı kalmaya devam ediyor?

