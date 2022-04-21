MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 62
1. Arşivi temiz bir Terminal içeren klasöre açın.
2. fxsaber\CreateSymbol.ex5 komut dosyasını çalıştırın.
Birkaç saniye sonra özel sembol tablosu görünecektir.
2. Test Cihazını (CTRL+R) açın ve işaretli ayarı seçin.
3. Beliren Test Cihazı penceresinde Başlat'a tıklayın.
4. Optimizasyonun ilk sonuçlarından sonra Durdur'a basın.
5. Test Cihazı Ayarlarında, aralığın başlangıç tarihini 2019.11.01 olarak değiştirin ve Başlat'a tıklayın.
6. Optimizasyon sonuçlarında, yanıltıcı değerler ( kaynaktan , birbirlerinden 50'den fazla farklı olamayacakları açıktır).
Bu adımları defalarca tekrarladım. Sorun %100 tekrarlandı. Kim deneyecek, haber ver.
Deneyeceğim.
Siz de, yeniden üretmeye çalıştığım keneleri deneyin. Sunucu Meta Alıntıları-Demo
1. Terminal iletişim kutusundan CHFJPY'ye dayalı özel bir sembol oluşturuldu (yalnızca adı değiştirildi)
2. Birkaç yıl boyunca bir csv dosyasına ihraç edilen CHFJPY keneleri
3. Bu onay işaretlerini CHFJPY.custom dosyasına aktarın
4. Genetik optimizasyon için Uzman Danışmanınızı başlattı. Çeşitli kombinasyonlarda
yeniden üretildi. Bu giriş aralığı ile
Sonuçlar birbirinden 50'den fazla farklılık göstermemelidir.
Artan düzende sıralayın ve ardından üst ve alt sıraları karşılaştırın.
Tehdit Buradan 3-6 arasındaki adımları tekrar edin. aynı tarihlerle.
Orijinal CHFJPY'yi MQ-Demo'da denedim. Yeniden üretildi!
Ben de aynı şeyi yapıyorum. Oynanabilir değil.
Test aracısı günlüklerini alalım!
Tüm günlükleri ekledim.
Tüm günlükleri ekledim.
Sorunu özel forexte bile değil, normal forex CHFJPY'de yeniden oluşturdunuz.
Evet, düzenli olarak. Pasajlarda ne tür keneler olduğu ilginç hale geldi, bu yüzden danışmana birkaç satır ekledim.
Sonra iki dosya alıp bir komut dosyası aracılığıyla karşılaştırdım.
Sonuç.
Optimizasyon 2019.06.01 tarihinden itibaren gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, ilk kenelerin farklı bir tarihten geldiğini açıkça göstermektedir. Ve bu tarihler farklı.
Tehdit ek bir kontrol yaptım. Her sanrılı geçişte kaydedilen tikler değişmez: ilk tik sonuncuya eşittir. Genel olarak, GA geçişleri bazı garip işaret dizilerini takip eder.
Genel olarak, GA geçişleri bazı garip işaret dizilerini takip eder.
Tam numaralandırma modunda yeniden üretilir. Sorun, tüm Optimizasyon modlarını etkiler.
Efekt, yalnızca önceki optimizasyon "Durdur" düğmesinden planlanandan önce tamamlandığında mı görünüyor? Yoksa normal sonlandırmada da mı?
Durdur'a tıklamadan önce, günlüklerde ve Optimizasyon tablosunda hatalı geçişlerin zaten sayıldığını görüyorum. Sonra Durdur'a basıyorum çünkü. devam etmenin bir anlamı yok.
soruyu yanlış anlamışım
Evet, kural olarak, önceki Optimizasyonda en az bir kez Durdur'a tıklamanız gerekir. Ancak hatalı bir Optimizasyonla karşılaştığınız anda, aşağıdakilerin tümü de hatalı hale gelir (Zaman aralığını zaten değiştirmiyorum).
Belki birisi oynatmaya katılır. Sizin için çalışmaması garip, ancak temiz Terminalimde hızla çoğalıyor.
Tehdit Ajanlar tarafında maksimum günlük sayısına sahip bir tür kapalı betaya sahip olmak güzel olurdu. O zaman makinemdeki günlükler sorunu yerelleştirmiş olabilir.