MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı: Hatalar, Hatalar, İyileştirme Önerileri - sayfa 72
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
OOP danışmanları oluşturmak için SB'nin nasıl kullanılacağını bilenler, lütfen 20 özdeş TS portföyü olarak bir danışman oluşturun . Ve böyle bir araç portföyünün performans sonuçlarını Tester'da paylaşın.
Örneğin, bir araçtan geçişim (gecikmelerde) bir saniye sürüyor. Bu tür 20 araç portföyü > 30 dakika. Onlar. yavaşlama 20 kat değil, 2000 kat - olması gerekenden iki kat daha fazla.
Test Cihazının portföy ticareti için uygun olmadığı ortaya çıktı.
Örneğin, bir aracı geçmem bir saniye sürüyor (gecikmelerde). Bu tür 20 araç portföyü > 30 dakika. Onlar. yavaşlama 20 kat değil, 2000 kat - olması gerekenden iki kat daha fazla.
Test Cihazının portföy ticareti için uygun olmadığı ortaya çıktı.
Her bir TS, kendi siparişini aramak için her onaydaki tüm siparişler arasında geçiş yapar mı?
Her bir TS, kendi siparişini aramak için her onaydaki tüm siparişler arasında geçiş yapar mı?
Evet. Ancak frenler bundan değil. Örneğin, Optimize Edici'de çalıştırırsanız, hız tam olarak 10 kat artar.
Evet. Ancak frenler bundan değil. Örneğin, Optimize Edici'de çalıştırırsanız, hız tam olarak 10 kat artar.
O zaman ne yavaşlar? Test cihazının iç kısımları (siparişlerin, marjın vb. tetiklenmesinin kontrol edilmesi)?
Tek bir sipariş listesi hazırladım ve tüm TS'lerden buna erişerek işi önemli ölçüde hızlandırdım.
O zaman ne yavaşlar? Test cihazının iç kısımları (siparişlerin, marjın vb. tetiklenmesinin kontrol edilmesi)?
Optimize edici, her bir grup için günlüklerin olmamasıyla tek optimize ediciden farklıdır. Büyük olasılıkla, kütük, frenlerin büyük bir bölümünü oluşturur.
Tek bir sipariş listesi hazırladım ve tüm TS'lerden buna erişerek işi önemli ölçüde hızlandırdım.
Terminalde, 20 Uzman Danışman sepetinden bir Uzman Danışman mükemmel çalışıyor.
OOP-danışmanları oluşturmak için SB'nin nasıl kullanılacağını bilenler, lütfen 20 özdeş TS portföyü olarak bir danışman oluşturun . Ve böyle bir araç portföyünün performans sonuçlarını Tester'da paylaşın.
Örneğin, bir aracı geçmem bir saniye sürüyor (gecikmelerde). Bu tür 20 araç portföyü > 30 dakika. Onlar. yavaşlama 20 kat değil, 2000 kat - olması gerekenden iki kat daha fazla.
Test Cihazının portföy ticareti için uygun olmadığı ortaya çıktı.
Henüz kontrol edemiyorum, bilgisayarlar meşgul, ancak TS portföyünü test etme zamanı kesinlikle artıyor
EA çalışma süresine göre TS'nin bir "kesilmesine" sahibim, EA çalışma süreleri nadiren kesişiyor - ve görev, portföy birleşirse, test cihazı TS'de zaten optimize edilmiş portföyü değerlendirmek - genel olarak testi durdurmak , test cihazında çalışabilirsin
bekleyen emirlerin test süresini artırdığına dair bir şüphe var ve kesinlikle - marj hesaplaması çok "pahalı" bir işlemdir, profil oluşturucum çoğu zaman OrderCalcMargin()'i çağırarak harcıyor - benzer bir kontrolün bekleyen siparişler için test cihazı
Gerçeği bulmak için bir test danışmanıyla test etmeniz gerekiyor
bekleyen emirlerin test süresini artırdığına dair bir şüphe var ve kesinlikle - marj hesaplaması çok "pahalı" bir işlemdir, profil oluşturucum çoğu zaman OrderCalcMargin() 'i çağırarak harcıyor - benzer bir kontrolün bekleyen siparişler için test cihazı
Bu özelliği hiçbir yerde kullanmıyorum. Ve Tester'ın marj hesaplamasını görmezden geldiği pip modunda sürüyorum.
sorun ne olabilir, nereye kazılacak?
piyasa saatindeki tüm sembolleri test edin:
tüm ajanların işi bitti ve zamanlayıcı çalışmaya devam ediyor...
en tuhafı, testi çalıştırmadan önce incelemenin kesme noktası gibi 31 olmasıydı. ama 8 tane daha kendi kendine açıldı, oldukça garip, egzotik olanlardan onlarla hiç anlaşma yapmadım.
en tuhafı, test başlatılmadan önce incelemenin 31 olması ve kırılma noktası olması. ama 8 tane daha kendi kendine açıldı, oldukça garip, egzotik olanlardan onlarla hiç anlaşma yapmadım.
bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra, "start" tuşuna bastıktan sonra 42. görünürler. test sona erer. aynıları eklendi (ilk bakışta her şeyi kontrol etmedim). günlükteki her şey her zamanki gibi - bağlı, senkronize...
bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra, "start" tuşuna bastıktan sonra 42. görünürler. test sona erer. aynıları eklendi (ilk bakışta her şeyi kontrol etmedim). günlükteki her şey her zamanki gibi - bağlı, senkronize...
Kar veya marjı mevduat para birimine dönüştürmek için mi kullanılıyorlar (test cihazı bir pozisyon açarken bunları otomatik olarak ekler)?