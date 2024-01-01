CZ_ShapedMembershipFunction

A ve B parametrelerine sahip z-şekilli üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır

Açıklama

Fonksiyon, z-şekilli iki parametreli bir üyelik fonksiyonunu ayarlar. Bu, 1 – 0 aralığında değerler alan ve artmayan bir üyelik fonksiyonudur. Fonksiyonun parametreleri bir aralığı tanımlar. Bu aralıkta fonksiyon doğrusal olmayan şekilde 1 'den 0'a doğru azalır.

Fonksiyon, çok düşük tipli bulanık kümeleri temsil eder. Başka bir deyişle, artmayan ve saturasyonlu üyelik fonksiyonlarını ayarlar.

Çizelge çizmek için oluşturulmuş bir örnek kod aşağıda verilmiştir.

Bildirim

class CZ_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Başlık

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject IMembershipFunction CZ_ShapedMembershipFunction

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi Açıklama A Azalma aralığının başlangıç değerini gösteren parametreyi alır/ayarlar. B Azalma aralığının bitiş değerini gösteren parametreyi alır/ayarlar. GetValue Üyelik fonksiyonunun değerini belli bir argümana göre hesaplar.

Sınıftan türetilen yöntemler CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Örnek