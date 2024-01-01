CZ_ShapedMembershipFunction
A ve B parametrelerine sahip z-şekilli üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır
Açıklama
Fonksiyon, z-şekilli iki parametreli bir üyelik fonksiyonunu ayarlar. Bu, 1 – 0 aralığında değerler alan ve artmayan bir üyelik fonksiyonudur. Fonksiyonun parametreleri bir aralığı tanımlar. Bu aralıkta fonksiyon doğrusal olmayan şekilde 1 'den 0'a doğru azalır.
Fonksiyon, çok düşük tipli bulanık kümeleri temsil eder. Başka bir deyişle, artmayan ve saturasyonlu üyelik fonksiyonlarını ayarlar.
Çizelge çizmek için oluşturulmuş bir örnek kod aşağıda verilmiştir.
Bildirim
class CZ_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Başlık
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CZ_ShapedMembershipFunction
Sınıf yöntemleri
Sınıf yöntemi
Açıklama
Azalma aralığının başlangıç değerini gösteren parametreyi alır/ayarlar.
Azalma aralığının bitiş değerini gösteren parametreyi alır/ayarlar.
Üyelik fonksiyonunun değerini belli bir argümana göre hesaplar.
