CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Üyelik fonksiyonunu; А1, А2, С1 ve С2 parametrelerine sahip iki sigmoid fonksiyonun farkı şeklinde kullanmak için tasarlanmıştır.

Açıklama

Fonksiyon bir sigmoid eğri temelinde ayarlanır. Argüman değeriyle başlayan ve değeri bire eşit olan üyelik fonksiyonlarının oluşturulmasını sağlar. Bu tip fonksiyonlar "kısa" veya "uzun" gibi sözel terimlerle çalışmak istediğinizde kullanılabilir.

Çizelge çizmek için oluşturulmuş bir örnek kod aşağıda verilmiştir.

Bildirim

class CDifferencTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Başlık

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject IMembershipFunction CDifferencTwoSigmoidalMembershipFunction

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi Açıklama A1 İlk üyelik fonksiyonunun eğim oranını alır/ayarlar. A2 İkinci üyelik fonksiyonunun eğim oranını alır/ayarlar. С1 İlk üyelik fonksiyonunun dönüm koordinatı parametresini alır/ayarlar. С2 İkinci üyelik fonksiyonunun dönüm koordinatı parametresini alır/ayarlar. GetValue Üyelik fonksiyonunun değerini belli bir argümana göre hesaplar.

Sınıftan türetilen yöntemler CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

