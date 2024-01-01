CProductTwoSigmoidalMembershipFunction
Üyelik fonksiyonunu; А1, А2, С1 ve С2 parametrelerine sahip iki sigmoid fonksiyonun çarpımı şeklinde kullanmak için tasarlanmıştır.
Açıklama
İki sigmoid üyelik fonksiyonun çarpımı, düzgün asimetrik fonksiyonlarla çalışmak için kullanılır Argüman değeriyle başlayan ve değeri bire eşit olan üyelik fonksiyonlarının oluşturulmasını sağlar. Bu tip fonksiyonlar "kısa" veya "uzun" gibi sözel terimlerle çalışmak istediğinizde kullanılabilir.
Çizelge çizmek için oluşturulmuş bir örnek kod aşağıda verilmiştir.
Bildirim
|
class CProductTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Başlık
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions
Sınıf yöntemleri
|
Sınıf yöntemi
|
Açıklama
|
İlk üyelik fonksiyonunun eğim oranını alır/ayarlar.
|
İkinci üyelik fonksiyonunun eğim oranını alır/ayarlar.
|
İlk üyelik fonksiyonunun dönüm koordinatı parametresini alır.
|
İkinci üyelik fonksiyonunun dönüm koordinatı parametresini alır.
|
Üyelik fonksiyonunun değerini belli bir argümana göre hesaplar.
|
//+------------------------------------------------------------------+