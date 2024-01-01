CNormalCombinationMembershipFunction
B1, B2, Sigma1 ve Sigma2 parametrelerine sahip çift taraflı Gaussyen üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır
Açıklama
Çift taraflı Gaussyen üyelik fonksiyonu Gaussyen (normal) dağılım ile şekillendirilir Asimetrik üyelik fonksiyonlarının kullanılabilmesini sağlar. Fonksiyon düzgündür ve tüm tanım aralığı boyunca sıfırdan farklı değerler alır.
Çizelge çizmek için oluşturulmuş bir örnek kod aşağıda verilmiştir.
Bildirim
class CNormalCombinationMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Başlık
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CNormalCombinationMembershipFunction
Sınıf yöntemleri
Sınıf yöntemi
Açıklama
İlk üyelik fonksiyonu merkezinin değerini alır/ayarlar.
İkinci üyelik fonksiyonu merkezinin değerini alır/ayarlar.
Üyelik fonksiyonunun ilk eğrilik parametresini alır/ayarlar.
Üyelik fonksiyonunun ikinci eğrilik parametresini alır/ayarlar.
Üyelik fonksiyonunun değerini belli bir argümana göre hesaplar.
