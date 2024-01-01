CNormalCombinationMembershipFunction

B1, B2, Sigma1 ve Sigma2 parametrelerine sahip çift taraflı Gaussyen üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır

Açıklama

Çift taraflı Gaussyen üyelik fonksiyonu Gaussyen (normal) dağılım ile şekillendirilir Asimetrik üyelik fonksiyonlarının kullanılabilmesini sağlar. Fonksiyon düzgündür ve tüm tanım aralığı boyunca sıfırdan farklı değerler alır.

Çizelge çizmek için oluşturulmuş bir örnek kod aşağıda verilmiştir.

Bildirim

class CNormalCombinationMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Başlık

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject IMembershipFunction CNormalCombinationMembershipFunction

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi Açıklama B1 İlk üyelik fonksiyonu merkezinin değerini alır/ayarlar. B2 İkinci üyelik fonksiyonu merkezinin değerini alır/ayarlar. Sigma1 Üyelik fonksiyonunun ilk eğrilik parametresini alır/ayarlar. Sigma2 Üyelik fonksiyonunun ikinci eğrilik parametresini alır/ayarlar. GetValue Üyelik fonksiyonunun değerini belli bir argümana göre hesaplar.

Sınıftan türetilen yöntemler CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Örnek