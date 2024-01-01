CP_ShapedMembershipFunction
A, B, C, D parametrelerine sahip Pi-şekilli üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır
Açıklama
Pi-şekilli üyelik fonksiyonları eğrisel trapezoit şeklindedir. Fonksiyon, değişkenlerin –karamsar bulanık değişken değerlendirmesinden iyimsere düzgün geçişli– asimetrik üyelik fonksiyonlarını ayarlamak için kullanılır.
Çizelge çizmek için oluşturulmuş bir örnek kod aşağıda verilmiştir.
Bildirim
|
class CP_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Başlık
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CP_ShapedMembershipFunction
Sınıf yöntemleri
|
Sınıf yöntemi
|
Açıklama
|
Bulanık küme başlangıcının değerini gösteren parametreyi alır/ayarlar.
|
Bulanık küme çekirdeğinin ilk parametresini alır/ayarlar.
|
Bulanık küme çekirdeğinin ikinci parametresini alır/ayarlar.
|
Bulanık kümenin bitiş değerini gösteren parametreyi alır/ayarlar.
|
Üyelik fonksiyonunun değerini belli bir argümana göre hesaplar.
|
//+------------------------------------------------------------------+