CP_ShapedMembershipFunction

A, B, C, D parametrelerine sahip Pi-şekilli üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır  

Açıklama

Pi-şekilli üyelik fonksiyonları eğrisel trapezoit şeklindedir. Fonksiyon, değişkenlerin –karamsar bulanık değişken değerlendirmesinden iyimsere düzgün geçişli– asimetrik üyelik fonksiyonlarını ayarlamak için kullanılır.  

fuzzy_p_function

Çizelge çizmek için oluşturulmuş bir örnek kod aşağıda verilmiştir.

Bildirim

   class CP_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Başlık

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      IMembershipFunction

          CP_ShapedMembershipFunction

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi  

Açıklama

A

Bulanık küme başlangıcının değerini gösteren parametreyi alır/ayarlar.

B

Bulanık küme çekirdeğinin ilk parametresini alır/ayarlar.

C

Bulanık küme çekirdeğinin ikinci parametresini alır/ayarlar.

D

Bulanık kümenin bitiş değerini gösteren parametreyi alır/ayarlar.

GetValue

Üyelik fonksiyonunun değerini belli bir argümana göre hesaplar.

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Örnek

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                   P_ShapedMembershipFunction.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Üyelik fonksiyonlarını oluştur
CP_ShapedMembershipFunction func1(0,0.5,3,9);
CP_ShapedMembershipFunction func2(0,4,5.5,9);
CP_ShapedMembershipFunction func3(0,6,7,9);
//--- üyelik fonksiyonları için örtüler oluştur
double P_ShapedMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double P_ShapedMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double P_ShapedMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- grafiği oluştur
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"P_ShapedMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"P_ShapedMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("P_ShapedMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- eğri oluştur
   graphic.CurveAdd(P_ShapedMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 0.5, 3, 9]");
   graphic.CurveAdd(P_ShapedMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 4, 5.5, 9]");
   graphic.CurveAdd(P_ShapedMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 6, 7, 9]");
//--- X-ekseninin özelliklerini ayarla
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- Y-ekseninin özelliklerini ayarla
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- çiz
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
A