CSigmoidalMembershipFunction

A ve C parametrelerine sahip sigmoid üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır

Açıklama

İki sigmoid üyelik fonksiyonları, monoton üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için kullanılır Argüman değeriyle başlayan ve değeri bire eşit olan üyelik fonksiyonlarının oluşturulmasını sağlar. Bu tip fonksiyonlar "kısa" veya "uzun" gibi sözel terimlerle çalışmak istediğinizde kullanılabilir.

Çizelge çizmek için oluşturulmuş bir örnek kod aşağıda verilmiştir.

Bildirim

class CSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Başlık

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject IMembershipFunction CSigmoidalMembershipFunction

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi Açıklama A Üyelik fonksiyonunun eğim oranını alır/ayarlar. С Üyelik fonksiyonunun dönüm koordinatı parametresini alır/ayarlar. GetValue Üyelik fonksiyonunun değerini belli bir argümana göre hesaplar.

Sınıftan türetilen yöntemler CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Örnek