CSigmoidalMembershipFunction
A ve C parametrelerine sahip sigmoid üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır
Açıklama
İki sigmoid üyelik fonksiyonları, monoton üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için kullanılır Argüman değeriyle başlayan ve değeri bire eşit olan üyelik fonksiyonlarının oluşturulmasını sağlar. Bu tip fonksiyonlar "kısa" veya "uzun" gibi sözel terimlerle çalışmak istediğinizde kullanılabilir.
Çizelge çizmek için oluşturulmuş bir örnek kod aşağıda verilmiştir.
Bildirim
class CSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Başlık
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CSigmoidalMembershipFunction
Sınıf yöntemleri
Sınıf yöntemi
Açıklama
Üyelik fonksiyonunun eğim oranını alır/ayarlar.
Üyelik fonksiyonunun dönüm koordinatı parametresini alır/ayarlar.
Üyelik fonksiyonunun değerini belli bir argümana göre hesaplar.
