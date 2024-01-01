CS_ShapedMembershipFunction
A ve B parametrelerine sahip S-şekilli üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır.
Açıklama
Fonksiyon, S-şekilli iki parametreli bir üyelik fonksiyonunu ayarlar. Bu, 0 – 1 aralığında değerler alan ve azalmayan bir üyelik fonksiyonudur. Fonksiyonun parametreleri bir aralığı tanımlar. Bu aralıkta fonksiyon doğrusal olmayan şekilde 0'dan 1'e doğru artar.
Fonksiyon, çok düşük tipli bulanık kümeleri temsil eder (başka bir deyişle, azalmayan ve saturasyonlu üyelik fonksiyonlarını ayarlar).
Çizelge çizmek için oluşturulmuş bir örnek kod aşağıda verilmiştir.
Bildirim
|
class CS_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Başlık
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CS_ShapedMembershipFunction
Sınıf yöntemleri
|
Sınıf yöntemi
|
Açıklama
|
Artış aralığının başlangıç değerini gösteren parametreyi alır/ayarlar.
|
Bulanık küme çekirdeğinin ilk parametresini alır/ayarlar.
|
Üyelik fonksiyonunun değerini belli bir argümana göre hesaplar.
|
//+------------------------------------------------------------------+