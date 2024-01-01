CS_ShapedMembershipFunction

A ve B parametrelerine sahip S-şekilli üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır.

Açıklama

Fonksiyon, S-şekilli iki parametreli bir üyelik fonksiyonunu ayarlar. Bu, 0 – 1 aralığında değerler alan ve azalmayan bir üyelik fonksiyonudur. Fonksiyonun parametreleri bir aralığı tanımlar. Bu aralıkta fonksiyon doğrusal olmayan şekilde 0'dan 1'e doğru artar.

Fonksiyon, çok düşük tipli bulanık kümeleri temsil eder (başka bir deyişle, azalmayan ve saturasyonlu üyelik fonksiyonlarını ayarlar).

Çizelge çizmek için oluşturulmuş bir örnek kod aşağıda verilmiştir.

Bildirim

class CS_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Başlık

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject IMembershipFunction CS_ShapedMembershipFunction

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi Açıklama A Artış aralığının başlangıç değerini gösteren parametreyi alır/ayarlar. B Bulanık küme çekirdeğinin ilk parametresini alır/ayarlar. GetValue Üyelik fonksiyonunun değerini belli bir argümana göre hesaplar.

Sınıftan türetilen yöntemler CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Örnek