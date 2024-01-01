CTrapezoidMembershipFunction
X1, X2, X3 ve X4 parametrelerine sahip trapezoit üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır.
Açıklama
Fonksiyon, parçalı doğrusal yakınsama ile oluşturulur. Bu, üçgen fonksiyonlar için bir genelleştirmedir ve bulanık küme çekirdeğini bir aralık olarak atayabilmenizi sağlar. Bu tarz üyelik fonksiyonları iyimser/kötümser değerlendirmelerin uygun şekilde yorumlanabilmesini sağlar.
Fonksiyon, değişkenlerin asimetrik üyelik fonksiyonlarını ayarlamak için kullanılır (belli bir aralık içinde tanımlanan en kritik değerleri ile).
Çizelge çizmek için oluşturulmuş bir örnek kod aşağıda verilmiştir.
Bildirim
class CTrapezoidMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Başlık
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CTrapezoidMembershipFunction
Sınıf yöntemleri
Sınıf yöntemi
Açıklama
İlk noktanın X eksenindeki değerini alır/ayarlar.
İkinci noktanın X eksenindeki değerini alır/ayarlar.
Üçüncü noktanın X eksenindeki değerini alır/ayarlar.
Dördüncü noktanın X eksenindeki değerini alır/ayarlar.
Üyelik fonksiyonunun değerini belli bir argümana göre hesaplar.
