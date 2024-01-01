CTrapezoidMembershipFunction

X1, X2, X3 ve X4 parametrelerine sahip trapezoit üyelik fonksiyonlarıyla çalışmak için tasarlanmıştır.

Açıklama

Fonksiyon, parçalı doğrusal yakınsama ile oluşturulur. Bu, üçgen fonksiyonlar için bir genelleştirmedir ve bulanık küme çekirdeğini bir aralık olarak atayabilmenizi sağlar. Bu tarz üyelik fonksiyonları iyimser/kötümser değerlendirmelerin uygun şekilde yorumlanabilmesini sağlar.

Fonksiyon, değişkenlerin asimetrik üyelik fonksiyonlarını ayarlamak için kullanılır (belli bir aralık içinde tanımlanan en kritik değerleri ile).

Çizelge çizmek için oluşturulmuş bir örnek kod aşağıda verilmiştir.

Bildirim

class CTrapezoidMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Başlık

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject IMembershipFunction CTrapezoidMembershipFunction

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi Açıklama X1 İlk noktanın X eksenindeki değerini alır/ayarlar. X2 İkinci noktanın X eksenindeki değerini alır/ayarlar. X3 Üçüncü noktanın X eksenindeki değerini alır/ayarlar. X4 Dördüncü noktanın X eksenindeki değerini alır/ayarlar. GetValue Üyelik fonksiyonunun değerini belli bir argümana göre hesaplar.

Sınıftan türetilen yöntemler CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Örnek