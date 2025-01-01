DokümantasyonBölümler
Belirtilen örneğin sıralı dizideki eşitini arar.

int  Search(
   short  element      // örnek
   ) const

Parametreler

element

[in]  Dizi içinde aranacak elemanın örneği.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda bulunan elemanın konumu, eleman bulunamazsa -1.

Örnek:

//--- CArrayShort::Search(short) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   //--- . . .
   //--- diziyi sırala
   array.Sort();
   //--- eleman ara
   if(array.Search(100)!=-1) printf("Eleman bulundu");
   else                      printf("Eleman bulunamadı");
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }