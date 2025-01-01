- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Search
Belirtilen örneğin sıralı dizideki eşitini arar.
|
int Search(
Parametreler
element
[in] Dizi içinde aranacak elemanın örneği.
Dönüş Değeri
Başarı durumunda bulunan elemanın konumu, eleman bulunamazsa -1.
Örnek:
|
//--- CArrayShort::Search(short) için bir örnek