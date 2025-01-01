- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
CArrayShort
CArrayShort 类是短整数或无符号短整数类型的变量动态数组。
描述
类 CArrayShort 可供操作短整数或无符号短整数类型的变量动态数组。类中实现了在数组里添加 / 插入 / 删除元素的能力, 数组排序, 在排序的数组里搜索。此外, 还实现了文件操作方法。
声明
|
class CArrayShort : public CArray
标称库文件
|
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
类方法
|
内存控制
|
|
分配内存增加数组大小
|
设置数组新大小 (更小)
|
清除数组并完全释放内存
|
添加方法
|
|
在数组末尾添加元素
|
在数组末尾添加另一个数组的元素
|
在数组末尾添加另一个数组的元素
|
在数组中按指定位置插入元素
|
在数组中按指定位置插入另一个数组的元素
|
在数组中按指定位置插入另一个数组的元素
|
从另一个数组里拷贝元素至本数组
|
从另一个数组里拷贝元素至本数组
|
更新方法
|
|
在指定数组位置修改元素
|
在数组里从给定位置移动一个元素至另一个指定偏移。
|
删除方法
|
|
从数组的指定位置删除元素
|
从数组的指定位置删除一组元素
|
访问方法
|
|
获取数组指定位置的元素
|
比较方法
|
|
比较数组与另一个数组
|
比较数组与另一个数组
|
数组排序操作
|
|
在排序数组里插入元素
|
在排序数组里搜索与模型相等的元素
|
在排序数组里搜索更多与样本相等的元素
|
在排序数组里搜索小于样本的元素
|
在排序数组里搜索大于或等于模型的元素
|
在排序数组里搜索小于或等于模型的元素
|
在排序数组里搜索首个与模型相等的元素
|
在排序数组里搜索最后一个与模型相等的元素
|
在数组里搜索与样本相等的元素
|
输入/输出
|
|
virtual Save
|
保存数组数据至文件
|
virtual Load
|
从文件里加载数组数据。
|
virtual Type
|
获取数组类型标识符