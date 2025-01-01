DokümantasyonBölümler
Dizinin belirtilen konumundaki elemanı siler.

bool  Delete(
   int  pos      // konum
   )

Parametreler

pos

[in]  Silinecek elemanın konumu.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman silinemezse 'false'.

Örnek:

//--- CArrayShort::Delete(int) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   //--- . . .
   //--- elemanı sil
   if(!array.Delete(0))
     {
      printf("Silme hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }