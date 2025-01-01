DokümantasyonBölümler
Dizinin tip tanımlayıcısını alır.

virtual int  Type() const

Dönüş Değeri

Dizinin tip tanımlayıcısı (CArrayShort için 82).

Örnek:

//--- CArrayShort::Type() için bir örnek
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- dizi tipini al
   int type=array.Type();
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }