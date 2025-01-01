ДокументацияРазделы
CArrayShort

Класс CArrayShort является классом динамического массива переменных типа short или ushort.

Описание

Класс CArrayShort обеспечивает возможность работы с динамическим массивом переменных типа short или ushort. В классе реализованы возможности добавления/вставки/удаления элементов массива, сортировки массива, поисков в сортированном массиве. Кроме того, реализованы методы работы с файлом.

Декларация

   class CArrayShort : public CArray

Заголовок

   #include <Arrays\ArrayShort.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayShort

Методы класса по группам

Управление памятью

 

Reserve

Резервирует память для увеличения размеров массива

Resize

Устанавливает новый (меньший) размер массива

Shutdown

Очищает массив с полным освобождением памяти

Наполнение

 

Add

Добавляет элемент в конец массива

AddArray

Добавляет в конец массива элементы из другого массива

AddArray

Добавляет в конец массива элементы из другого массива

Insert

Вставляет элемент в массив в указанную позицию

InsertArray

Вставляет в массив элементы из другого массива с указанной позиции

InsertArray

Вставляет в массив элементы из другого массива с указанной позиции

AssignArray

Копирует в массив элементы из другого массива

AssignArray

Копирует в массив элементы из другого массива

Изменение

 

Update

Изменяет элемент в указанной позиции массива

Shift

Перемещает элемент из указанной позиции массива на указанное смещение

Удаление

 

Delete

Удаляет элемент из указанной позиции массива

DeleteRange

Удаляет группу элементов из указанной позиции массива

Доступ

 

At

Получает элемент из указанной позиции массива

Сравнение

 

CompareArray

Сравнивает массив с другим массивом

CompareArray

Сравнивает массив с другим массивом

Операции с сортированным массивом

 

InsertSort

Вставляет элемент в сортированный массив

Search

Ищет элемент равный образцу в сортированном массиве

SearchGreat

Ищет элемент больше образца в сортированном массиве

SearchLess

Ищет элемент меньше образца в сортированном массиве

SearchGreatOrEqual

Ищет элемент больше или равный образцу в сортированном массиве

SearchLessOrEqual

Ищет элемент меньше или равный образцу в сортированном массиве

SearchFirst

Ищет первый элемент равный образцу в сортированном массиве

SearchLast

Ищет последний элемент равный образцу в сортированном массиве

SearchLinear

Ищет элемент равный образцу в массиве

Ввод/вывод

 

virtual Save

Сохраняет данные массива в файле

virtual Load

Загружает данные массива из файла

virtual Type

Получает идентификатор типа массива

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort