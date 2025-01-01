- Reserve
CArrayShort
La classe CArrayLong est la classe des tableaux dynamiques de variables de type short ou ushort.
Description
La classe CArrayShort permet de travailler avec les tableaux dynamiques de variables de type short ou ushort. La classe implémente les fonctions d'ajout, d'insertion et de suppression des éléments dans un tableau, dans un tableau trié, et la recherche dans un tableau trié. Elle implémente également les méthodes permettant de travailler avec les fichiers.
Déclaration
|
class CArrayShort : public CArray
Titre
|
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
Méthodes de Classe
|
Contrôle de la mémoire
|
|
Alloue la mémoire pour augmenter la taille du tableau
|
Définit une nouvelle taille du tableau (plus petite)
|
Réinitialise le tableau et désalloue toute la mémoire
|
Méthode d'ajout
|
|
Ajoute un élément à la fin du tableau
|
Ajoute des éléments d'un autre tableau à la fin du tableau
|
Ajoute des éléments d'un autre tableau à la fin du tableau
|
Insére un élément dans le tableau à la position spécifiée
|
Insére un tableau d'éléments à la position spécifiée
|
Insére un tableau d'éléments à la position spécifiée
|
Copie les éléments d'un autre tableau
|
Copie les éléments d'un autre tableau
|
Méthodes de mise à jour
|
|
Met à jour l'élément situé à la position spécifiée
|
Déplace un élément du tableau depuis la position donnée et d'un décalage donné
|
Méthodes de suppression
|
|
Supprime l'élément du tableau situé à la position spécifiée
|
Supprime un groupe d'éléments du tableau à partir de la position spécifiée
|
Méthodes d'accès
|
|
Retourne l'élément du tableau situé à la position spécifiée
|
Méthodes de comparaison
|
|
Compare le tableau avec un autre tableau
|
Compare le tableau avec un autre tableau
|
Opérations avec les tableaux triés
|
|
Insére un élément dans un tableau trié
|
Recherche un élément du tableau égal au modèle donné
|
Cherche un élément supérieur à celui donné dans un tableau trié
|
Cherche un élément inférieur à celui donné dans un tableau trié
|
Cherche un élément supérieur ou égal à celui donné dans un tableau trié
|
Cherche un élément inférieur ou égal à celui donné dans un tableau trié
|
Cherche le premier élément égal au modèle dans un tableau trié
|
Cherche le dernier élément égal au modèle dans un tableau trié
|
Cherche l'élément égal à celui donné dans un tableau
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Save
|
Sauvegarde le tableau de données dans un fichier
|
virtual Load
|
Charge les données du tableau depuis un fichier.
|
virtual Type
|
Retourne l'identifiant du type du tableau