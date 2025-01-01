DokümantasyonBölümler
AddArray

Başka bir diziden alınan elemanları dizinin sonuna ekler.

bool  AddArray(
   const short&  src[]      // kaynak dizi
   )

Parametreler

src[]

[in]  Kaynak değerleri içeren dizinin referansı.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman eklenemezse 'false'.

Örnek:

//--- CArrayShort::AddArray(const short &[]) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
short src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- yeni dizi ekle
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("Dizi ekleme hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }
