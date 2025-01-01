Reserve Asigna memoria para incrementar el tamaño del array

Resize Establece un nuevo tamaño, más pequeño, del array

Shutdown Borra el array liberando toda la memoria

Métodos de adición

Add Añade un elemento al final del array

AddArray Añade al final del array los elementos de otro array

Insert Inserta un elemento en la posición especificada

InsertArray Inserta en la posición especificada un array de elementos de otro array

AssignArray Copia los elementos de otro array

Métodos de actualización

Update Cambia el elemento de la posición especificada del array

Shift Mueve un ítem de una posición dada a la especificada por el desplazamiento

Métodos de borrado

Delete Borra el elemento de la posición especificada

DeleteRange Borra el grupo de elementos de la posición especificada

Métodos de acceso

At Obtiene el elemento de la posición especificada

Métodos de comparación

CompareArray Compara el array con otro

Operaciones de ordenación

InsertSort Inserta el elemento en el array ordenado

Búsqueda Busca en el array ordenado un elemento igual al especificado

SearchGreat Busca en el array ordenado el elemento mayor que el especificado

SearchLess Busca en el array ordenado el elemento menor que el especificado

SearchGreatOrEqual Busca en el array ordenado el elemento mayor o igual que el especificado

SearchLessOrEqual Busca en el array ordenado el elemento menor o igual que el especificado

SearchFirst Busca en el array ordenado el primer elemento igual al especificado

SearchLast Busca en el array ordenado el último elemento igual al especificado

SearchLinear Busca en el array el elemento igual al especificado

Entrada/salida

virtual Save Guarda los datos del array en el archivo

virtual Load Carga los datos en el array a partir del archivo