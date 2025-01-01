- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
CArrayShort
CArrayShort ist eine Klasse des dynamischen Arrays von Variablen vom Typ short oder ushort.
Beschreibung
Klasse CArrayShort bietet die Möglichkeit mit einem dynamischen Array von Variablen vom Typ short oder ushort zu arbeiten. Die Klasse erlaubt Array-Elementen hinzuzufügen/einzufügen/zu löschen, ein Array zu sortieren, in einem Sortierten Array zu suchen. Darüber hinaus sind Methoden für Arbeit mit einer Datei implementiert.
Deklaration
|
class CArrayShort : public CArray
Kopf
|
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
Gruppen der Klassenmethode
|
Speicherverwaltung
|
|
Reserviert Speicher, um die Größe des Arrays zu erhöhen
|
Setzt eine neue Größe des Arrays (kleinere)
|
Klärt ein Array mit vollständige Speicherfreigabe
|
Füllung
|
|
Fügt ein Element am Ende des Arrays hinzu
|
Am Ende des Arrays fügt Elementen aus einem anderen Array hinzu
|
Am Ende des Arrays fügt Elementen aus einem anderen Array hinzu
|
Fügt ein Element in das Array an die angegebene Position ein
|
Fügt Elementen aus einem anderen Array ins angegebene Array beginnend mit der angegebenen Position ein
|
Fügt Elementen aus einem anderen Array ins angegebene Array beginnend mit der angegebenen Position ein
|
Kopiert Elementen aus einem anderen Array ins angegebenen Array
|
Kopiert Elementen aus einem anderen Array ins angegebenen Array
|
Änderung
|
|
Ändert ein Element an der angegebenen Position des Arrays
|
Verschiebt ein Element aus der angegebenen Array-Position an der angegebenen Verschiebung
|
Löschen
|
|
Löscht ein Element an der angegebene Position des Arrays
|
Löscht eine Gruppe von Elementen an der angegebene Position des Arrays
|
Zugriff
|
|
Erhält ein Element an der angegebene Position des Arrays
|
Vergleich
|
|
Vergleicht ein Array mit einem anderen Array
|
Vergleicht ein Array mit einem anderen Array
|
Operationen mit einem sortierten Array
|
|
Fügt ein Element in ein sortiertes Array ein
|
Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist
|
Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das größer als das Muster ist
|
Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das kleiner als das Muster ist
|
Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das größer als oder gleich dem Muster ist
|
Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das kleiner als oder gleich dem Muster ist
|
Sucht nach dem ersten Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist
|
Sucht nach dem letzten Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist
|
Sucht nach einem Element in einem Array, das gleich dem Muster ist
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Save
|
Speichert Array-Daten in eine Datei
|
virtual Load
|
Lädt Array-Daten aus einer Datei
|
virtual Type
|
Erhält die Array-Typ-Identifikator.