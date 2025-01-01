DokümantasyonBölümler
Add 

Add

Dizinin sonuna bir eleman ekler.

bool  Add(
   short  element      // eklenecek eleman
   )

Parametreler

element

[in]  Diziye eklenecek elemanın değeri.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman eklenemezse 'false'.

Örnek:

//--- CArrayShort::Add(short) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Add(i))
        {
         printf("Eleman ekleme hatası");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }