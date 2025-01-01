문서화섹션
CArrayShort

CArrayShort는 동적 배열의 short 또는 ushort 변수 클래스입니다.

Description

Class CArrayShort는 short 또는 ushort 변수의 동적 배열로 작업할 수 있는 기능을 제공합니다. 클래스를 사용하면 배열 요소를 추가/삽입/삭제하고, 배열 정렬을 수행하고, 정렬된 배열에서 검색할 수 있습니다. 또한 파일로 작업하는 방법도 구현되었습니다.

Declaration

   class CArrayShort : public CArray

Title

   #include <Arrays\ArrayShort.mqh>

상속 계층

  CObject

      CArray

          CArrayShort

그룹별 클래스 메서드

메모리 컨트롤

 

Reserve

메모리를 할당하여 배열 크기를 늘립니다

Resize

배열의 새(작은) 크기를 설정합니다

Shutdown

전체 메모리 릴리스로 배열을 지웁니다

메서드 추가

 

Add

배열 끝에 요소를 추가합니다

AddArray

한 배열의 요소를 다른 배열의 끝에 추가합니다

Insert

요소를 배열의 지정된 위치에 삽입합니다

InsertArray

지정된 위치에서 다른 배열의 배열 요소에 삽입합니다

AssignArray

한 배열의 요소를 다른 배열로 복사합니다

메서드 업데이트

 

Update

지정된 배열 위치에서 요소를 변경합니다

Shift

배열의 지정된 위치에서 지정된 오프셋으로 요소를 이동합니다

메서드 삭제

 

Delete

지정된 배열 위치에서 요소를 제거합니다

DeleteRange

지정된 배열 위치에서 요소 그룹을 삭제합니다

메서드 액세스

 

At

지정된 배열 위치에서 요소를 가져옵니다

메서드 비교

 

CompareArray

배열을 다른 배열과 비교합니다

정렬된 배열 작업

 

InsertSort

정렬된 배열에 요소를 삽입합니다

Search

정렬된 배열에서 샘플과 동일한 요소를 검색합니다

SearchGreat

정렬된 배열에서 샘플 값을 초과하는 값을 가진 요소를 검색합니다

SearchLess

정렬된 배열에서 샘플 값보다 작은 값을 가진 요소를 검색합니다

SearchGreatOrEqual

정렬된 배열에서 샘플 값보다 크거나 같은 값을 가진 요소를 검색합니다

SearchLessOrEqual

정렬된 배열에서 샘플 값보다 작거나 같은 값을 가진 요소를 검색합니다

SearchFirst

정렬된 배열에서 샘플과 동일한 첫 번째 요소를 검색합니다

SearchLast

정렬된 배열에서 샘플과 동일한 마지막 요소를 검색합니다

SearchLinear

배열에서 샘플과 동일한 요소를 검색합니다

Input/output

 

virtual Save

데이터 배열을 파일에 저장합니다

virtual Load

파일에서 데이터 배열을 로드합니다

virtual Type

배열의 유형 식별자를 가져옵니다

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

클래스 CArray에서 상속된 메서드

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort