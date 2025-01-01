DokümantasyonBölümler
Başka bir diziden alınan elemanları dizinin sonuna ekler.

bool  AddArray(
   const CArrayShort*  src      // kaynağın işaretçisi
   )

Parametreler

src

[in]  CArrayShort sınıfının bir örneğinin işaretçisi (eklenecek kaynak elemanlar).

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman eklenemezse 'false'.

Örnek:

//--- CArrayShort::AddArray(const CArrayShort*) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi oluştur
   CArrayShort *src=new CArrayShort;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- kaynak dizinin elemanlarını ekle
   //--- . . .
   //--- yeni dizi ekle
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("Dizi ekleme hatası");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi sil
   delete src;
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }