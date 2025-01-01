ReceiverOperatingCharacteristic

Receiver Operating Characteristic (ROC) eğrisini oluşturmak için değerleri hesaplar. ClassificationScore'a benzer şekilde, bu metot da doğru değerler vektörüne uygulanır.

bool vector::ReceiverOperatingCharacteristic(

const matrix& pred_scores,

const ENUM_ENUM_AVERAGE_MODE mode

matrix& fpr,

matrix& tpr,

matrix& thresholds,

);

Parametreler

pred_scores

[in] Her sınıf için olasılıkları içeren bir dizi yatay vektöre sahip bir matris. Matris satırlarının sayısı, doğru değerler vektörünün büyüklüğüne karşılık gelmelidir.

mode

[in] ENUM_AVERAGE_MODE numaralandırmasından ortalama alma modu. Yalnızca AVERAGE_NONE, AVERAGE_BINARY ve AVERAGE_MICRO kullanılır.

fpr

[out] Yanlış pozitif oran eğrisinin hesaplanan değerlerini içeren bir matris. Ortalama alma uygulanmazsa (AVERAGE_NONE), matristeki satır sayısı model sınıflarının sayısına karşılık gelir. Sütun sayısı, doğru değerler vektörünün büyüklüğüne (veya pred_score olasılık dağılımı matrisindeki satır sayısına) karşılık gelir. Mikro ortalama alma durumunda, matristeki satır sayısı, yinelenenler hariç olmak üzere toplam eşik değeri sayısına karşılık gelir.

tpr

[out] Doğru pozitif oran eğrisinin hesaplanan değerlerini içeren bir matris.

threshold

[out] Olasılık matrisinin sıralanmasıyla elde edilen eşik matrisi.

Not

ClassificationScore metodu için notlara bakın.

Örnek:

tpr değerlerinin y ekseninde ve fpr değerlerinin x ekseninde çizildiği bir ROC grafiği örneği. Ayrıca, fpr ve tpr grafiklerinin ayrı ayrı çizildiği ve eşik değerlerinin x ekseninde gösterildiği bir başka örnek.

matrixf mat_thres;

matrixf mat_fpr;

matrixf mat_tpr;



if(y_true.ReceiverOperatingCharacteristic(y_scores,AVERAGE_MICRO,mat_fpr,mat_tpr,mat_thres))

{

double fpr[],tpr[],thres[];

ArrayResize(fpr,mat_thres.Cols());

ArrayResize(tpr,mat_thres.Cols());

ArrayResize(thres,mat_thres.Cols());



for(uint i=0; i<fpr.Size(); i++)

{

fpr[i]=mat_fpr[0][i];

tpr[i]=mat_tpr[0][i];

thres[i]=mat_thres[0][i];

}

thres[0]=thres[1]+0.001;



PlotCurve("ROC curve (micro average)","roc","0.5",fpr,tpr);

Plot2Curves("fpr-tpr (micro average)","fpr","tpr",thres,fpr,tpr);

}



Ortaya çıkan eğriler:

Grafik çıktı kodu basittir ve <Graphics/Graphic.mqh> standart kütüphanesine dayanır.

Örnekler mnist.onnx modelinin verilerini kullanmaktadır. Kod, PrecisionRecall metot açıklamasında sunulmuştur.

ROC AUC ideale yakındır.

