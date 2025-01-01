ClassificationMetric

Öngörülen verilerin kalitesinin doğru verilere kıyasla değerlendirilmesine olanak sağlayan sınıflandırma metriğini hesaplar. Metot, tahmin edilen değerler vektörüne uygulanır.

vector vector::ClassificationMetric(

const vector& vect_true,

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric

);





vector vector::ClassificationMetric(

const vector& vect_true,

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric

ENUM_AVERAGE_MODE mode

);

Parametreler

vect_true

[in] Doğru değerler vektörü.

metric

[in] ENUM_CLASSIFICATION_METRIC numaralandırmasından metrik türü. CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY, CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION ve CLASSIFICATION_ROC_AUC dışındaki değerler uygulanır (ifade edilen değerler ClassificationScore metodunda kullanılır).

mode

[in] ENUM_AVERAGE_MODE numaralandırmasından ortalama alma modu. CLASSIFICATION_F1, CLASSIFICATION_JACCARD, CLASSIFICATION_PRECISION ve CLASSIFICATION_RECALL metrikleri için kullanılır.

Geri dönüş değeri

Hesaplanan metriği içeren vektör. AVERAGE_NONE ortalama alma modu durumunda, vektör ortalama alma olmadan her sınıf için metrik değerlerini içerir. (Örneğin, ikili sınıflandırma durumunda, sırasıyla 'false' ve 'true' için iki metrik olacaktır).

Ortalama alma modları hakkında not

AVERAGE_BINARY yalnızca ikili sınıflandırma için anlamlıdır.

AVERAGE_MICRO - toplam doğru pozitifleri, yanlış negatifleri ve yanlış pozitifleri sayarak metrikleri global olarak hesaplar.

AVERAGE_MACRO - her etiket için metrikleri hesaplar ve ağırlıklandırılmamış ortalamalarını bulur. Bu, etiket dengesizliğini hesaba katmaz.

AVERAGE_WEIGHTED - her etiket için metrikleri hesaplar ve destek (her etiket için doğru örnek sayısı) ile ağırlıklandırılmış ortalamalarını bulur. Bu, etiket dengesizliğini hesaba katmak için 'macro'yu değiştirir; kesinlik ve duyarlılık arasında olmayan bir F puanı ile sonuçlanabilir.

Not

İkili sınıflandırma durumunda, yalnızca 'ilk sütunun negatif bir etiket için olasılıkları ve ikinci sütunun pozitif bir etiket için olasılıkları içerdiği' n x 2'lik bir matrisi değil, aynı zamanda 'pozitif olasılıkları içeren bir sütundan oluşan' bir matrisi de girebiliriz. Bunun nedeni, ikili sınıflandırma modellerinin pozitif bir etiket için ya iki olasılık ya da bir olasılık geri döndürebilmesidir.

