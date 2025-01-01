DokümantasyonBölümler
ClassificationMetric

Öngörülen verilerin kalitesinin doğru verilere kıyasla değerlendirilmesine olanak sağlayan sınıflandırma metriğini hesaplar. Metot, tahmin edilen değerler vektörüne uygulanır.

vector vector::ClassificationMetric(
   const vector&              vect_true,     // doğru değerler vektörü
   ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric         // metrik türü
   );
 
 
vector vector::ClassificationMetric(
   const vector&              vect_true,     // doğru değerler vektörü
   ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric         // metrik türü
   ENUM_AVERAGE_MODE          mode           // ortalama alma modu
   );

Parametreler

vect_true

[in] Doğru değerler vektörü.

metric

[in] ENUM_CLASSIFICATION_METRIC numaralandırmasından metrik türü. CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY, CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION ve CLASSIFICATION_ROC_AUC dışındaki değerler uygulanır (ifade edilen değerler ClassificationScore metodunda kullanılır).

mode

[in] ENUM_AVERAGE_MODE numaralandırmasından ortalama alma modu. CLASSIFICATION_F1, CLASSIFICATION_JACCARD, CLASSIFICATION_PRECISION ve CLASSIFICATION_RECALL metrikleri için kullanılır.

Geri dönüş değeri

Hesaplanan metriği içeren vektör. AVERAGE_NONE ortalama alma modu durumunda, vektör ortalama alma olmadan her sınıf için metrik değerlerini içerir. (Örneğin, ikili sınıflandırma durumunda, sırasıyla 'false' ve 'true' için iki metrik olacaktır).

Ortalama alma modları hakkında not

AVERAGE_BINARY yalnızca ikili sınıflandırma için anlamlıdır.

AVERAGE_MICRO - toplam doğru pozitifleri, yanlış negatifleri ve yanlış pozitifleri sayarak metrikleri global olarak hesaplar.

AVERAGE_MACRO - her etiket için metrikleri hesaplar ve ağırlıklandırılmamış ortalamalarını bulur. Bu, etiket dengesizliğini hesaba katmaz.

AVERAGE_WEIGHTED - her etiket için metrikleri hesaplar ve destek (her etiket için doğru örnek sayısı) ile ağırlıklandırılmış ortalamalarını bulur. Bu, etiket dengesizliğini hesaba katmak için 'macro'yu değiştirir; kesinlik ve duyarlılık arasında olmayan bir F puanı ile sonuçlanabilir.

Not

İkili sınıflandırma durumunda, yalnızca 'ilk sütunun negatif bir etiket için olasılıkları ve ikinci sütunun pozitif bir etiket için olasılıkları içerdiği' n x 2'lik bir matrisi değil, aynı zamanda 'pozitif olasılıkları içeren bir sütundan oluşan' bir matrisi de girebiliriz. Bunun nedeni, ikili sınıflandırma modellerinin pozitif bir etiket için ya iki olasılık ya da bir olasılık geri döndürebilmesidir.

Örnek:

   vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};
   vector y_pred={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,2,9,4,9,5,9,2,7,7,0};
 
   vector accuracy=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_ACCURACY);
   Print("accuracy=",accuracy);
   vector balanced=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY);
   Print("balanced=",balanced);
   Print("");
 
   vector f1_micro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_F1,AVERAGE_MICRO);
   Print("f1_micro=",f1_micro);
   vector f1_macro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_F1,AVERAGE_MACRO);
   Print("f1_macro=",f1_macro);
   vector f1_weighted=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_F1,AVERAGE_WEIGHTED);
   Print("f1_weighted=",f1_weighted);
   vector f1_none=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_F1,AVERAGE_NONE);
   Print("f1_none=",f1_none);
   Print("");
 
   vector jaccard_micro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_JACCARD,AVERAGE_MICRO);
   Print("jaccard_micro=",jaccard_micro);
   vector jaccard_macro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_JACCARD,AVERAGE_MACRO);
   Print("jaccard_macro=",jaccard_macro);
   vector jaccard_weighted=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_JACCARD,AVERAGE_WEIGHTED);
   Print("jaccard_weighted=",jaccard_weighted);
   vector jaccard_none=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_JACCARD,AVERAGE_NONE);
   Print("jaccard_none=",jaccard_none);
   Print("");
 
   vector precision_micro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_PRECISION,AVERAGE_MICRO);
   Print("precision_micro=",precision_micro);
   vector precision_macro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_PRECISION,AVERAGE_MACRO);
   Print("precision_macro=",precision_macro);
   vector precision_weighted=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_PRECISION,AVERAGE_WEIGHTED);
   Print("precision_weighted=",precision_weighted);
   vector precision_none=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_PRECISION,AVERAGE_NONE);
   Print("precision_none=",precision_none);
   Print("");
 
   vector recall_micro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_RECALL,AVERAGE_MICRO);
   Print("recall_micro=",recall_micro);
   vector recall_macro=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_RECALL,AVERAGE_MACRO);
   Print("recall_macro=",recall_macro);
   vector recall_weighted=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_RECALL,AVERAGE_WEIGHTED);
   Print("recall_weighted=",recall_weighted);
   vector recall_none=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_RECALL,AVERAGE_NONE);
   Print("recall_none=",recall_none);
   Print("");
 
//--- ikili sınıflandırma
   vector y_pred_bin={0,1,0,1,1,0,0,0,1};
   vector y_true_bin={1,0,0,0,1,0,1,1,1};
 
   vector f1_bin=y_pred_bin.ClassificationMetric(y_true_bin,CLASSIFICATION_F1,AVERAGE_BINARY);
   Print("f1_bin=",f1_bin);
   vector jaccard_bin=y_pred_bin.ClassificationMetric(y_true_bin,CLASSIFICATION_JACCARD,AVERAGE_BINARY);
   Print("jaccard_bin=",jaccard_bin);
   vector precision_bin=y_pred_bin.ClassificationMetric(y_true_bin,CLASSIFICATION_PRECISION,AVERAGE_BINARY);
   Print("precision_bin=",precision_bin);
   vector recall_bin=y_pred_bin.ClassificationMetric(y_true_bin,CLASSIFICATION_RECALL,AVERAGE_BINARY);
   Print("recall_bin=",recall_bin);
 
 
/*
  accuracy=[0.6666666666666666]
  balanced=[0.6433333333333333]
  
  f1_micro=[0.6666666666666666]
  f1_macro=[0.6122510822510823]
  f1_weighted=[0.632049062049062]
  f1_none=[0.8571428571428571,1,0.3333333333333333,0.6666666666666666,0.6666666666666665,0.8,0.5,0.5714285714285715,0,0.7272727272727273]
  
  jaccard_micro=[0.5]
  jaccard_macro=[0.4921428571428572]
  jaccard_weighted=[0.5056349206349205]
  jaccard_none=[0.75,1,0.2,0.5,0.5,0.6666666666666666,0.3333333333333333,0.4,0,0.5714285714285714]
  
  precision_micro=[0.6666666666666666]
  precision_macro=[0.6571428571428571]
  precision_weighted=[0.6706349206349207]
  precision_none=[0.75,1,0.3333333333333333,1,0.75,0.6666666666666666,1,0.5,0,0.5714285714285714]
  
  recall_micro=[0.6666666666666666]
  recall_macro=[0.6433333333333333]
  recall_weighted=[0.6666666666666666]
  recall_none=[1,1,0.3333333333333333,0.5,0.6,1,0.3333333333333333,0.6666666666666666,0,1]
  
  f1_bin=[0.4444444444444445]
  jaccard_bin=[0.2857142857142857]
  precision_bin=[0.5]
  recall_bin=[0.4]
*/