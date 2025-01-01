PrecisionRecall

Bir kesinlik-duyarlılık eğrisi oluşturmak için değerleri hesaplar. ClassificationScore'a benzer şekilde, bu metot da doğru değerler vektörüne uygulanır.

bool vector::PrecisionRecall(

const matrix& pred_scores,

const ENUM_ENUM_AVERAGE_MODE mode

matrix& precision,

matrix& recall,

matrix& thresholds,

);

Parametreler

pred_scores

[in] Her sınıf için olasılıkları içeren bir dizi yatay vektöre sahip bir matris. Matris satırlarının sayısı, doğru değerler vektörünün büyüklüğüne karşılık gelmelidir.

mode

[in] ENUM_AVERAGE_MODE numaralandırmasından ortalama alma modu. Yalnızca AVERAGE_NONE, AVERAGE_BINARY ve AVERAGE_MICRO kullanılır.

precision

[out] Hesaplanan kesinlik eğrisi değerlerini içeren bir matris. Ortalama alma uygulanmazsa (AVERAGE_NONE), matristeki satır sayısı model sınıflarının sayısına karşılık gelir. Sütun sayısı, doğru değerler vektörünün büyüklüğüne (veya pred_score olasılık dağılımı matrisindeki satır sayısına) karşılık gelir. Mikro ortalama alma durumunda, matristeki satır sayısı, yinelenenler hariç olmak üzere toplam eşik değeri sayısına karşılık gelir.

recall

[out] Hesaplanan duyarlılık eğrisi değerlerini içeren bir matris.

threshold

[out] Olasılık matrisinin sıralanmasıyla elde edilen eşik matrisi.

Not

ClassificationScore metodu için notlara bakın.

Örnek:

mnist.onnx modelinden istatistik toplama örneği (%99 doğruluk).



Doğruluk hesaplaması

vectorf accuracy=y_pred.ClassificationMetric(y_true,CLASSIFICATION_ACCURACY);

PrintFormat("accuracy=%f",accuracy[0]);



accuracy=0.989000

Kesinlik değerlerinin y ekseninde ve duyarlılık değerlerinin x ekseninde çizildiği bir kesinlik-duyarlılık grafiği örneği. Ayrıca, kesinlik ve duyarlılık grafiklerinin ayrı ayrı çizildiği ve eşik değerlerinin x ekseninde gösterildiği bir başka örnek.

if(y_true.PrecisionRecall(y_scores,AVERAGE_MICRO,mat_precision,mat_recall,mat_thres))

{

double precision[],recall[],thres[];

ArrayResize(precision,mat_thres.Cols());

ArrayResize(recall,mat_thres.Cols());

ArrayResize(thres,mat_thres.Cols());



for(uint i=0; i<thres.Size(); i++)

{

precision[i]=mat_precision[0][i];

recall[i]=mat_recall[0][i];

thres[i]=mat_thres[0][i];

}

thres[0]=thres[1]+0.001;



PlotCurve("Precision-Recall curve (micro average)","p-r","",recall,precision);

Plot2Curves("Precision-Recall (micro average)","precision","recall",thres,precision,recall);

}

Ortaya çıkan eğriler:



