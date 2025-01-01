ConfusionMatrixMultilabel

Her etiket için karışıklık matrisini hesaplar. Metot, öngörülen değerler vektörüne uygulanır.

uint vector::ConfusionMatrixMultiLabel(

const vector& vect_true,

matrix& confusions[]

);



Parametreler

vect_true

[in] Doğru değerler vektörü.

confusions

[out] Her etiket için hesaplanmış karışıklık matrislerini içeren 2 x 2'lik matrisler dizisi.

Geri dönüş değeri

Hesaplanan karışıklık matrisleri dizisinin büyüklüğü. Başarısızlık durumunda, 0 geri döner.

Not

Sonuç dizisi dinamik veya statik olabilir. Eğer dizi statik ise, sınıf sayısından daha az büyüklükte olmamalıdır.

Doğru değerler vektörü ile öngörülen değerler vektörünün büyüklükleri aynı olmalıdır.

Örnek: