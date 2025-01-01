- Activation
Her etiket için karışıklık matrisini hesaplar. Metot, öngörülen değerler vektörüne uygulanır.
|
uint vector::ConfusionMatrixMultiLabel(
Parametreler
vect_true
[in] Doğru değerler vektörü.
confusions
[out] Her etiket için hesaplanmış karışıklık matrislerini içeren 2 x 2'lik matrisler dizisi.
Geri dönüş değeri
Hesaplanan karışıklık matrisleri dizisinin büyüklüğü. Başarısızlık durumunda, 0 geri döner.
Not
Sonuç dizisi dinamik veya statik olabilir. Eğer dizi statik ise, sınıf sayısından daha az büyüklükte olmamalıdır.
Doğru değerler vektörü ile öngörülen değerler vektörünün büyüklükleri aynı olmalıdır.
Örnek:
|
vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};