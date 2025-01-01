LossGradient

Kayıp fonksiyonu gradyanlarının vektörünü veya matrisini hesaplar.

vector vector::LossGradient(

const vector& vect_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

...

);





matrix matrix::LossGradient(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

);





matrix matrix::LossGradient(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Parametreler

vect_true/matrix_true

[in] Doğru değerlerin vektörü veya matrisi.

loss

[in] ENUM_LOSS_FUNCTION numaralandırmasından kayıp fonksiyonu türü.

axis

[in] ENUM_MATRIX_AXIS numaralandırmasından değer (AXIS_HORZ - yatay eksen, AXIS_VERT - dikey eksen).

...

[in] Yalnızca 'delta' ek parametresi Hubert kayıp fonksiyonu (LOSS_HUBER) tarafından kullanılabilir.

Geri dönüş değeri

Kayıp fonksiyonu gradyan değerlerinin vektörü veya matrisi. Gradyan, belirli bir noktada kayıp fonksiyonunun dx'e (x öngörülen değerdir) göre kısmi türevidir.

Not

Gradyanlar, modeli eğitirken geri yayılım sırasında ağırlık matrisi ağırlıklarını ayarlamak için sinir ağlarında kullanılır.

Bir sinir ağı, öğrenmedeki hatayı en aza indiren bir algoritma bulmayı amaçlar; işte burada kayıp fonksiyonu kullanılır.

Probleme bağlı olarak farklı kayıp fonksiyonları kullanılır. Örneğin, regresyon problemleri için "hataların karelerinin ortalaması (Mean Squared Error, MSE)" ve ikili sınıflandırma için "ikili çapraz entropi (Binary Cross Entropy, BCE)" kullanılır.

Kayıp fonksiyonu gradyanlarını hesaplama örneği: