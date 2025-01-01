DokümantasyonBölümler
ClassificationScore

Öngörülen verilerin kalitesinin doğru verilere kıyasla değerlendirilmesine olanak sağlayan sınıflandırma metriğini hesaplar.

Makine öğrenimi bölümündeki diğer metotlardan farklı olarak, bu metot öngörülen değerler vektörü yerine doğru değerler vektörüne uygulanır.

vector vector::ClassificationScore(
   const matrix&              pred_scores,   // her sınıf için olasılık dağılımını içeren matris
   ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric         // metrik türü
   ENUM_AVERAGE_MODE          mode           // ortalama alma modu
   );
 
 
vector vector::ClassificationScore(
   const matrix&              pred_scores,   // her sınıf için olasılık dağılımını içeren matris
   ENUM_CLASSIFICATION_METRIC metric         // metrik türü
   int                        param          // ek parametre
   );

Parametreler

pred_scores

[in] Her sınıf için olasılıkları içeren bir dizi yatay vektöre sahip bir matris. Matris satırlarının sayısı, doğru değerler vektörünün büyüklüğüne karşılık gelmelidir.

metric

[in] ENUM_CLASSIFICATION_METRIC numaralandırmasından metrik türü. CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY, CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION ve CLASSIFICATION_ROC_AUC değerleri kullanılır.

mode

[in] ENUM_AVERAGE_MODE numaralandırmasından ortalama alma modu. CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION ve CLASSIFICATION_ROC_AUC metrikleri için kullanılır.

param

[in]  CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY metriği söz konusu olduğunda, ortalama alma modu yerine tamsayı K değeri belirtilmelidir.

 

Geri dönüş değeri

Hesaplanan metriği içeren vektör. AVERAGE_NONE ortalama alma modu durumunda, vektör ortalama alma olmadan her sınıf için metrik değerlerini içerir. (Örneğin, ikili sınıflandırma durumunda, sırasıyla 'false' ve 'true' için iki metrik olacaktır).

Ortalama alma modları hakkında not

AVERAGE_BINARY yalnızca ikili sınıflandırma için anlamlıdır.

AVERAGE_MICRO - etiket gösterge matrisinin her bir elemanını bir etiket olarak değerlendirerek metrikleri global olarak hesaplar. Etiket gösterge matrisi, her etiket için bir dizi olasılık içeren bir matrisi ifade eder.

AVERAGE_MACRO - her etiket için metrikleri hesaplar ve ağırlıklandırılmamış ortalamalarını bulur. Bu, etiket dengesizliğini hesaba katmaz.

AVERAGE_WEIGHTED - her etiket için metrikleri hesaplar ve destek (her etiket için doğru örnek sayısı) ile ağırlıklandırılmış ortalamalarını bulur.

Not

İkili sınıflandırma durumunda, yalnızca 'ilk sütunun negatif bir etiket için olasılıkları ve ikinci sütunun pozitif bir etiket için olasılıkları içerdiği' n x 2'lik bir matrisi değil, aynı zamanda 'pozitif olasılıkları içeren bir sütundan oluşan' bir matrisi de girebiliriz. Bunun nedeni, ikili sınıflandırma modellerinin pozitif bir etiket için ya iki olasılık ya da bir olasılık geri döndürebilmesidir.

Örnek:

   vector y_true={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,8,4,2,7,6,8,4,2,3,6};
   //vector y_pred={7,2,1,0,4,1,4,9,5,9,0,6,9,0,1,5,9,7,3,4,2,9,4,9,5,9,2,7,7,0};
 
//--- etiket skorları 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 doğru öngörü
   matrix y_scores={{0.0001090.0001860.0004490.0000520.0000020.0000220.0000050.9980590.0000100.001104},  // 7    7
                    {0.0000910.0819560.9168160.0011060.0000060.0000020.0000010.0000000.0000210.000000},  // 2    2
                    {0.0001080.9728630.0036000.0000210.0104790.0000150.0001310.0103850.0023390.000060},  // 1    1
                    {0.9254250.0000800.0029130.0000570.0002740.0006380.0635290.0003160.0000950.006673},  // 0    0
                    {0.0000600.0001260.0000060.0000000.9935130.0000000.0000030.0002220.0000010.006069},  // 4    4
                    {0.0000160.9821240.0000450.0000020.0084450.0000010.0000050.0092300.0001200.000013},  // 1    1
                    {0.0000000.0000400.0000010.0000000.9893950.0001670.0000040.0000700.0001770.010146},  // 4    4
                    {0.0007950.0029380.0234470.0074180.0218380.0024760.0002600.0475510.0000820.893194},  // 9    9
                    {0.0000910.0002260.0000380.0000070.0000480.8549100.0686440.0000800.0010970.074860},  // 5    5
                    {0.0000000.0000000.0000000.0000000.0030040.0000000.0000000.0000350.0000000.996960},  // 9    9
                    {0.9988560.0000090.0009760.0000020.0000000.0000130.0001310.0000060.0000000.000007},  // 0    0
                    {0.0001780.0004460.0003260.0000330.0001930.0000710.9984030.0000150.0003280.000007},  // 6    6
                    {0.0000050.0000160.0001530.0000450.0041100.0000120.0000150.0000310.0000760.995537},  // 9    9
                    {0.9941880.0000030.0025840.0000050.0000050.0001000.0007390.0014730.0000380.000864},  // 0    0
                    {0.0001730.9905690.0007920.0000400.0017980.0000350.0001140.0047500.0017160.000013},  // 1    1
                    {0.0000000.0005370.0000080.0050800.0000460.9929100.0000120.0006710.0003900.000347},  // 5    5
                    {0.0001270.0000030.0000030.0000000.0015830.0000000.0000020.0005550.0000160.997712},  // 9    9
                    {0.0000010.0000120.0000720.0000200.0000000.0000000.0000000.9998680.0000000.000026},  // 7    7
                    {0.0000200.0001050.0011390.9013430.0021320.0838730.0001240.0000970.0109810.000186},  // 3    3
                    {0.0000020.0000480.0000190.0000000.9993470.0000020.0000400.0000510.0000000.000489},  // 4    4
                    {0.0000590.0013440.6125020.0027490.0002290.0006780.0000380.0018440.3797270.000831},  // 8    2
                    {0.0005860.0007400.0016250.0000070.2693410.0000760.0164170.0001990.0001070.710902},  // 4    9
                    {0.0095470.0180550.2837950.0710790.4260740.0823350.0363790.0211880.0039240.047623},  // 2    4
                    {0.0025060.0025450.0011480.0056590.0204160.0001120.0060920.2725360.0031480.685839},  // 7    9
                    {0.0012630.0017690.0002930.0000110.0003020.8817680.1120190.0001250.0023270.000123},  // 6    5
                    {0.0029040.0029090.0134210.0014610.0075190.0012510.0005550.1062190.1071250.756637},  // 8    9
                    {0.0000550.0010800.8931580.0000000.1044920.0001590.0010420.0000130.0000000.000000},  // 4    2
                    {0.0003440.0026930.0711840.0002620.0000010.0000030.0000320.9243620.0007140.000404},  // 2    7
                    {0.0014040.0093750.0026380.2291890.0000640.0008960.0075160.7435570.0044620.000897},  // 3    7
                    {0.4911400.0001250.0000240.0003020.0000380.0349470.4731610.0001700.0000280.000066}}; // 6    0
 
   vector top_k=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY,1);
   Print("top 1 accuracy score = ",top_k);
   top_k=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY,2);
   Print("top 2 accuracy score = ",top_k);
   vector y_true2={0122};
   matrix y_score2={{0.50.20.2},  // 0 ilk 2'de
                    {0.30.40.2},  // 1 ilk 2'de
                    {0.20.40.3},  // 2 ilk 2'de
                    {0.70.20.1}}; // 2 ilk 2'de değil
   top_k=y_true2.ClassificationScore(y_score2,CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY,2);
   Print("top k = ",top_k);
   Print("");
 
   vector ap_micro=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION,AVERAGE_MICRO);
   Print("average precision score micro = ",ap_micro);
   vector ap_macro=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION,AVERAGE_MACRO);
   Print("average precision score macro = ",ap_macro);
   vector ap_weighted=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION,AVERAGE_WEIGHTED);
   Print("average precision score weighted = ",ap_weighted);
   vector ap_none=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION,AVERAGE_NONE);
   Print("average precision score none = ",ap_none);
   Print("");
 
   vector area_micro=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_ROC_AUC,AVERAGE_MICRO);
   Print("roc auc score micro = ",area_micro);
   vector area_macro=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_ROC_AUC,AVERAGE_MACRO);
   Print("roc auc score macro = ",area_macro);
   vector area_weighted=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_ROC_AUC,AVERAGE_WEIGHTED);
   Print("roc auc score weighted = ",area_weighted);
   vector area_none=y_true.ClassificationScore(y_scores,CLASSIFICATION_ROC_AUC,AVERAGE_NONE);
   Print("roc auc score none = ",area_none);
   Print("");
 
//--- ikili sınıflandırma
   vector y_pred_bin={0,1,0,1,1,0,0,0,1};
   vector y_true_bin={1,0,0,0,1,0,1,1,1};
   vector y_score_true={0.3,0.7,0.1,0.6,0.9,0.0,0.4,0.2,0.8};
   matrix y_score1_bin(y_score_true.Size(),1);
   y_score1_bin.Col(y_score_true,0);
   matrix y_scores_bin={{0.70.3},
                        {0.30.7},
                        {0.90.1},
                        {0.40.6},
                        {0.10.9},
                        {1.00.0},
                        {0.60.4},
                        {0.80.2},
                        {0.20.8}};
 
   vector ap=y_true_bin.ClassificationScore(y_scores_bin,CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION,AVERAGE_BINARY);
   Print("average precision score binary = ",ap);
   vector ap2=y_true_bin.ClassificationScore(y_score1_bin,CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION,AVERAGE_BINARY);
   Print("average precision score binary = ",ap2);
   vector ap3=y_true_bin.ClassificationScore(y_scores_bin,CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION,AVERAGE_NONE);
   Print("average precision score none = ",ap3);
   Print("");
 
   vector area=y_true_bin.ClassificationScore(y_scores_bin,CLASSIFICATION_ROC_AUC,AVERAGE_BINARY);
   Print("roc auc score binary = ",area);
   vector area2=y_true_bin.ClassificationScore(y_score1_bin,CLASSIFICATION_ROC_AUC,AVERAGE_BINARY);
   Print("roc auc score binary = ",area2);
   vector area3=y_true_bin.ClassificationScore(y_scores_bin,CLASSIFICATION_ROC_AUC,AVERAGE_NONE);
   Print("roc auc score none = ",area3);
 
 
/*
  top 1 accuracy score = [0.6666666666666666]
  top 2 accuracy score = [1]
  top k = [0.75]
  
  average precision score micro = [0.8513333333333333]
  average precision score macro = [0.9326666666666666]
  average precision score weighted = [0.9333333333333333]
  average precision score none = [1,1,0.7,1,0.9266666666666666,0.8333333333333333,1,0.8666666666666667,1,1]
  
  roc auc score micro = [0.9839506172839506]
  roc auc score macro = [0.9892068783068803]
  roc auc score weighted = [0.9887354497354497]
  roc auc score none = [1,1,0.9506172839506173,1,0.984,0.9821428571428571,1,0.9753086419753086,1,1]
  
  average precision score binary = [0.7961904761904761]
  average precision score binary = [0.7961904761904761]
  average precision score none = [0.7678571428571428,0.7961904761904761]
  
  roc auc score binary = [0.7]
  roc auc score binary = [0.7]
  roc auc score none = [0.7,0.7]
*/