Proprietà dei Segnali

Le seguenti enumerazioni vengono utilizzate quando si lavora con segnali di trading e le impostazioni di copia del segnale.

Enumerazione di proprietà di tipo double dei segnali di trading:

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE

ID

Descrizione

SIGNAL_BASE_BALANCE

Account: bilancio

SIGNAL_BASE_EQUITY

Account: equità

SIGNAL_BASE_GAIN

Account: guadagno

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

Account: massimo drawdown

SIGNAL_BASE_PRICE

Prezzo di sottoscrizione al Segnale

SIGNAL_BASE_ROI

Ritorno dell' Investimento(%)

Enumerazione di proprietà di tipo integer dei segnali di trading:

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER

ID

Descrizione

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

Data di pubblicazione (la data di quando è diventato disponibile per la sottoscrizione)

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

Data di inizio monitoraggio

SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED

Data dell'ultimo aggiornamento delle statistiche di trading del segnale

SIGNAL_BASE_ID

ID del Segnale

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

Leveraggio dell'account

SIGNAL_BASE_PIPS

Prifitti in pips

SIGNAL_BASE_RATING

Posizione nel rating

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

Numero di sottoscritti

SIGNAL_BASE_TRADES

Numero di trades

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

Tipo di account (0-reale, 1-demo, 2-contest)

Enumerazione di proprietà di tipo string dei segnali di trading:

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING

ID

Descrizione

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

Login Autore

SIGNAL_BASE_BROKER

Nome del Broker (società)

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

Server del Broker

SIGNAL_BASE_NAME

Nome del segnale

SIGNAL_BASE_CURRENCY

Signal base currency

Enumerazione di proprietà di tipo integer delle impostazioni di copia dei segnali:

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

ID

Descrizione

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

The flag enables synchronization without confirmation dialog

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Flag di Copia Stop Loss e Take Profit

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

Deposito in percentuale (%)

SIGNAL_INFO_ID

Il Signal id

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

"Copy trades by subscription" permission flag

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

Flag "Acconsento ai termini di uso del servizio Segnali"

Enumerazione di proprietà di tipo double delle impostazioni di copia dei segnali:

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE

ID

Descrizione

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

Limite equità

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

Lo slippage (utilizzato quando si posizionano ordini di mercato nella sincronizzazione di posizioni e la copia dei trades)

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

Massims percentuale di utiilizzo del deposito (%)

Enumerazione di proprietà di tipo <li1>string</li1><t2> delle impostazioni di copia dei segnali:</t2>

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING

ID

Descrizione

SIGNAL_INFO_NAME

Nome del segnale

