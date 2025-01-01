- Proprietà del database della CroniStoria
- Proprietà Ordini
- Proprietà Posizione
- Proprietà Affari(Deal)
- Tipi di Operazioni di Trade
- Tipi di Transazioni di Trade
- Gli ordini di Trade nel DOM
- Proprietà dei Segnali
Le seguenti enumerazioni vengono utilizzate quando si lavora con segnali di trading e le impostazioni di copia del segnale.
Enumerazione di proprietà di tipo double dei segnali di trading:
|
ID
|
Descrizione
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
Account: bilancio
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
Account: equità
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
Account: guadagno
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
Account: massimo drawdown
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
Prezzo di sottoscrizione al Segnale
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
Ritorno dell' Investimento(%)
Enumerazione di proprietà di tipo integer dei segnali di trading:
|
ID
|
Descrizione
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
Data di pubblicazione (la data di quando è diventato disponibile per la sottoscrizione)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
Data di inizio monitoraggio
|
SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED
|
Data dell'ultimo aggiornamento delle statistiche di trading del segnale
|
SIGNAL_BASE_ID
|
ID del Segnale
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
Leveraggio dell'account
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
Prifitti in pips
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
Posizione nel rating
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
Numero di sottoscritti
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
Numero di trades
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
Tipo di account (0-reale, 1-demo, 2-contest)
Enumerazione di proprietà di tipo string dei segnali di trading:
|
ID
|
Descrizione
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
Login Autore
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
Nome del Broker (società)
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
Server del Broker
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
Nome del segnale
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
Signal base currency
Enumerazione di proprietà di tipo integer delle impostazioni di copia dei segnali:
|
ID
|
Descrizione
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
The flag enables synchronization without confirmation dialog
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
Flag di Copia Stop Loss e Take Profit
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
Deposito in percentuale (%)
|
SIGNAL_INFO_ID
|
Il Signal id
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
"Copy trades by subscription" permission flag
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
Flag "Acconsento ai termini di uso del servizio Segnali"
Enumerazione di proprietà di tipo double delle impostazioni di copia dei segnali:
|
ID
|
Descrizione
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
Limite equità
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
Lo slippage (utilizzato quando si posizionano ordini di mercato nella sincronizzazione di posizioni e la copia dei trades)
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
Massims percentuale di utiilizzo del deposito (%)
Enumerazione di proprietà di tipo <li1>string</li1><t2> delle impostazioni di copia dei segnali:</t2>
|
ID
|
Descrizione
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
Nome del segnale
