시그널 속성

이 포지션은 MQL5 프로그램(엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트)에서 작성된 주문의 활성화 결과로 개설되었습니다.

트레이딩 시그널의 double 유형 속성 열거:

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE

ID

설명

SIGNAL_BASE_BALANCE

계좌 잔고

SIGNAL_BASE_EQUITY

계좌 지분

SIGNAL_BASE_GAIN

계정 획득

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

계정 최대 인출액

SIGNAL_BASE_PRICE

시그널 구독 가격

SIGNAL_BASE_ROI

투자 수익률(%)

트레이딩 시그널의 integer 유형 속성 열거:

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER

ID

설명

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

등록일 (가입 가능 날짜)

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

모니터링 시작일

SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED

신호의 거래 통계의 마지막 업데이트 날짜

SIGNAL_BASE_ID

시그널 ID

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

계좌 레버리지

SIGNAL_BASE_PIPS

수익(pips 단위)

SIGNAL_BASE_RATING

등급에서 포지션

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

구독자 수

SIGNAL_BASE_TRADES

거래 수

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

계좌 유형 (0-실제, 1-데모, 2-컨테스트)

트레이딩 시그널의 string 유형 속성 열거:

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING

ID

설명

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

작성자 로그인

SIGNAL_BASE_BROKER

브로커명(회사)

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

브로커 서버

SIGNAL_BASE_NAME

시그널 이름

SIGNAL_BASE_CURRENCY

시그널 기준 통화

시그널 복사 설정의 double 유형 특성 열거:

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE

ID

설명

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

지분 한도

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

슬리페이지(포지션 동기화 및 거래 복사 시 시장 주문을 작성할 때 사용)

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

사용한 예치금의 최대 백분율 (%), r/o

시그널 복사 설정의 integer 유형 속성 열거:

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

ID

설명

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

플래그가 확인 없이 동기화를 활성화합니다

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Stop Loss 및 Take Profit 플래그 복사

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

예치율 (%)

SIGNAL_INFO_ID

시그널 ID, r/o

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

"구독별 거래 복사" 권한 플래그

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

"시그널 서비스 이용 약관에 동의" 플래그, r/o

시그널 복사 설정의 string 유형 속성 열거:

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING

ID

설명

SIGNAL_INFO_NAME

시그널 이름, r/o

