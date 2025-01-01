시그널 속성

이 포지션은 MQL5 프로그램(엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트)에서 작성된 주문의 활성화 결과로 개설되었습니다.

트레이딩 시그널의 double 유형 속성 열거:

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE

ID 설명 SIGNAL_BASE_BALANCE 계좌 잔고 SIGNAL_BASE_EQUITY 계좌 지분 SIGNAL_BASE_GAIN 계정 획득 SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN 계정 최대 인출액 SIGNAL_BASE_PRICE 시그널 구독 가격 SIGNAL_BASE_ROI 투자 수익률(%)

트레이딩 시그널의 integer 유형 속성 열거:

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER

ID 설명 SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED 등록일 (가입 가능 날짜) SIGNAL_BASE_DATE_STARTED 모니터링 시작일 SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED 신호의 거래 통계의 마지막 업데이트 날짜 SIGNAL_BASE_ID 시그널 ID SIGNAL_BASE_LEVERAGE 계좌 레버리지 SIGNAL_BASE_PIPS 수익(pips 단위) SIGNAL_BASE_RATING 등급에서 포지션 SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS 구독자 수 SIGNAL_BASE_TRADES 거래 수 SIGNAL_BASE_TRADE_MODE 계좌 유형 (0-실제, 1-데모, 2-컨테스트)

트레이딩 시그널의 string 유형 속성 열거:

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING

ID 설명 SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN 작성자 로그인 SIGNAL_BASE_BROKER 브로커명(회사) SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER 브로커 서버 SIGNAL_BASE_NAME 시그널 이름 SIGNAL_BASE_CURRENCY 시그널 기준 통화

시그널 복사 설정의 double 유형 특성 열거:

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE

ID 설명 SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT 지분 한도 SIGNAL_INFO_SLIPPAGE 슬리페이지(포지션 동기화 및 거래 복사 시 시장 주문을 작성할 때 사용) SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT 사용한 예치금의 최대 백분율 (%), r/o

시그널 복사 설정의 integer 유형 속성 열거:

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

ID 설명 SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED 플래그가 확인 없이 동기화를 활성화합니다 SIGNAL_INFO_COPY_SLTP Stop Loss 및 Take Profit 플래그 복사 SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT 예치율 (%) SIGNAL_INFO_ID 시그널 ID, r/o SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED "구독별 거래 복사" 권한 플래그 SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE "시그널 서비스 이용 약관에 동의" 플래그, r/o

시그널 복사 설정의 string 유형 속성 열거:

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING

ID 설명 SIGNAL_INFO_NAME 시그널 이름, r/o

