시그널 속성
이 포지션은 MQL5 프로그램(엑스퍼트 어드바이저 또는 스크립트)에서 작성된 주문의 활성화 결과로 개설되었습니다.
트레이딩 시그널의 double 유형 속성 열거:
|
ID
|
설명
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
계좌 잔고
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
계좌 지분
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
계정 획득
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
계정 최대 인출액
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
시그널 구독 가격
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
투자 수익률(%)
트레이딩 시그널의 integer 유형 속성 열거:
|
ID
|
설명
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
등록일 (가입 가능 날짜)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
모니터링 시작일
|
SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED
|
신호의 거래 통계의 마지막 업데이트 날짜
|
SIGNAL_BASE_ID
|
시그널 ID
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
계좌 레버리지
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
수익(pips 단위)
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
등급에서 포지션
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
구독자 수
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
거래 수
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
계좌 유형 (0-실제, 1-데모, 2-컨테스트)
트레이딩 시그널의 string 유형 속성 열거:
|
ID
|
설명
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
작성자 로그인
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
브로커명(회사)
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
브로커 서버
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
시그널 이름
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
시그널 기준 통화
시그널 복사 설정의 double 유형 특성 열거:
|
ID
|
설명
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
지분 한도
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
슬리페이지(포지션 동기화 및 거래 복사 시 시장 주문을 작성할 때 사용)
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
사용한 예치금의 최대 백분율 (%), r/o
시그널 복사 설정의 integer 유형 속성 열거:
|
ID
|
설명
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
플래그가 확인 없이 동기화를 활성화합니다
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
Stop Loss 및 Take Profit 플래그 복사
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
예치율 (%)
|
SIGNAL_INFO_ID
|
시그널 ID, r/o
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
"구독별 거래 복사" 권한 플래그
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
"시그널 서비스 이용 약관에 동의" 플래그, r/o
시그널 복사 설정의 string 유형 속성 열거:
|
ID
|
설명
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
시그널 이름, r/o
