- Propriétés de l'Historique
- Propriétés d'un Ordre
- Propriétés d'une Position
- Propriétés d'un Deal
- Types d'Opérations de Trading
- Types de Transactions de Trading
- Ordres de Trading en DOM
- Propriétés des Signaux
Propriétés du Signal
Les énumérations suivantes sont utilisées lorsque vous utilisez des signaux de trading et des paramètres de copie de signal.
L'énumération des propriétés de type double du signal de trading :
|
Identifiant
|
Description
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
Balance du compte
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
Fonds du compte
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
Bénéfice du compte
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
Chute maximale du compte
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
Prix de l'abonnement du signal
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
Retour sur Investissement (%)
L'énumération des propriétés de type integer du signal de trading :
|
Identifiant
|
Description
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
Date de publication (date de disponibilité pour la souscription)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
Date de début du monitoring
|
SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED
|
La date de la dernière mise à jour des statistiques de trading du signal
|
SIGNAL_BASE_ID
|
ID du Signal
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
Levier du compte
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
Profit en pips
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
Taux de la position
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
Nombre d'abonnés
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
Nombre de trades
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
Type de compte (0-réel, 1-demo, 2-championnat)
L'énumération des propriétés de type string du signal de trading :
|
Identifiant
|
Description
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
Login de l'auteur
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
Nom du courtier (compagnie)
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
Serveur du courtier
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
Nom du signal
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
Devise du signal de base
L'énumération des propriétés de type double des paramètres de copie de signaux :
|
Identifiant
|
Description
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
Limite d'Equity
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
Slippage (utilisé lors du placement d'ordres au marché dans la synchronisation des position et la copie des trades)
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
Pourcentage maximal du dépôt utilisé (%), r/o
L'énumération des propriétés de type integer des paramètres de copie de signaux :
|
Identifiant
|
Description
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
Le drapeau permet la synchronisation sans dialogue de confirmation
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
Copie du drapeau Stop Loss et du drapeau Take Profit
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
Pourcentage du dépôt (%)
|
SIGNAL_INFO_ID
|
Id du signal, r/o
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
Flag d'autorisation por la "Copie des trades par abonnement"
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
Flag "Est d'accord avec les termes du service des Signaux", r/o
L'énumération des propriétés de type string des paramètres de copie de signaux :
|
Identifiant
|
Description
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
Nom du signal, r/o
