Propriétés du Signal

Les énumérations suivantes sont utilisées lorsque vous utilisez des signaux de trading et des paramètres de copie de signal.

L'énumération des propriétés de type double du signal de trading :

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE

Identifiant

Description

SIGNAL_BASE_BALANCE

Balance du compte

SIGNAL_BASE_EQUITY

Fonds du compte

SIGNAL_BASE_GAIN

Bénéfice du compte

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

Chute maximale du compte

SIGNAL_BASE_PRICE

Prix de l'abonnement du signal

SIGNAL_BASE_ROI

Retour sur Investissement (%)

L'énumération des propriétés de type integer du signal de trading :

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER

Identifiant

Description

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

Date de publication (date de disponibilité pour la souscription)

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

Date de début du monitoring

SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED

La date de la dernière mise à jour des statistiques de trading du signal

SIGNAL_BASE_ID

ID du Signal

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

Levier du compte

SIGNAL_BASE_PIPS

Profit en pips

SIGNAL_BASE_RATING

Taux de la position

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

Nombre d'abonnés

SIGNAL_BASE_TRADES

Nombre de trades

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

Type de compte (0-réel, 1-demo, 2-championnat)

L'énumération des propriétés de type string du signal de trading :

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING

Identifiant

Description

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

Login de l'auteur

SIGNAL_BASE_BROKER

Nom du courtier (compagnie)

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

Serveur du courtier

SIGNAL_BASE_NAME

Nom du signal

SIGNAL_BASE_CURRENCY

Devise du signal de base

L'énumération des propriétés de type double des paramètres de copie de signaux :

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE

Identifiant

Description

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

Limite d'Equity

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

Slippage (utilisé lors du placement d'ordres au marché dans la synchronisation des position et la copie des trades)

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

Pourcentage maximal du dépôt utilisé (%), r/o

L'énumération des propriétés de type integer des paramètres de copie de signaux :

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

Identifiant

Description

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

Le drapeau permet la synchronisation sans dialogue de confirmation

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Copie du drapeau Stop Loss et du drapeau Take Profit

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

Pourcentage du dépôt (%)

SIGNAL_INFO_ID

Id du signal, r/o

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

Flag d'autorisation por la "Copie des trades par abonnement"

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

Flag "Est d'accord avec les termes du service des Signaux", r/o

L'énumération des propriétés de type string des paramètres de copie de signaux :

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING

Identifiant

Description

SIGNAL_INFO_NAME

Nom du signal, r/o

