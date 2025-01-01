Propriétés du Signal

Les énumérations suivantes sont utilisées lorsque vous utilisez des signaux de trading et des paramètres de copie de signal.

L'énumération des propriétés de type double du signal de trading :

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE

Identifiant Description SIGNAL_BASE_BALANCE Balance du compte SIGNAL_BASE_EQUITY Fonds du compte SIGNAL_BASE_GAIN Bénéfice du compte SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN Chute maximale du compte SIGNAL_BASE_PRICE Prix de l'abonnement du signal SIGNAL_BASE_ROI Retour sur Investissement (%)

L'énumération des propriétés de type integer du signal de trading :

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER

Identifiant Description SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED Date de publication (date de disponibilité pour la souscription) SIGNAL_BASE_DATE_STARTED Date de début du monitoring SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED La date de la dernière mise à jour des statistiques de trading du signal SIGNAL_BASE_ID ID du Signal SIGNAL_BASE_LEVERAGE Levier du compte SIGNAL_BASE_PIPS Profit en pips SIGNAL_BASE_RATING Taux de la position SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS Nombre d'abonnés SIGNAL_BASE_TRADES Nombre de trades SIGNAL_BASE_TRADE_MODE Type de compte (0-réel, 1-demo, 2-championnat)

L'énumération des propriétés de type string du signal de trading :

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING

Identifiant Description SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN Login de l'auteur SIGNAL_BASE_BROKER Nom du courtier (compagnie) SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER Serveur du courtier SIGNAL_BASE_NAME Nom du signal SIGNAL_BASE_CURRENCY Devise du signal de base

L'énumération des propriétés de type double des paramètres de copie de signaux :

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE

Identifiant Description SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT Limite d'Equity SIGNAL_INFO_SLIPPAGE Slippage (utilisé lors du placement d'ordres au marché dans la synchronisation des position et la copie des trades) SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT Pourcentage maximal du dépôt utilisé (%), r/o

L'énumération des propriétés de type integer des paramètres de copie de signaux :

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

Identifiant Description SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED Le drapeau permet la synchronisation sans dialogue de confirmation SIGNAL_INFO_COPY_SLTP Copie du drapeau Stop Loss et du drapeau Take Profit SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT Pourcentage du dépôt (%) SIGNAL_INFO_ID Id du signal, r/o SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED Flag d'autorisation por la "Copie des trades par abonnement" SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE Flag "Est d'accord avec les termes du service des Signaux", r/o

L'énumération des propriétés de type string des paramètres de copie de signaux :

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING

Identifiant Description SIGNAL_INFO_NAME Nom du signal, r/o

