文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构交易常数信号属性 

信号属性

使用交易信号和信号复制设置时会使用以下枚举。

double交易信号类型属性的枚举：

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE

ID

描述

SIGNAL_BASE_BALANCE

账户结余

SIGNAL_BASE_EQUITY

账户净值

SIGNAL_BASE_GAIN

账户所得

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

账户最大跌幅

SIGNAL_BASE_PRICE

信号订阅价格

SIGNAL_BASE_ROI

投资利润率(%)

integer 交易信号类型属性的枚举：

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER

ID

描述

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

发布日期 (提供订阅的日期)

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

监控起始日期

SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED

信号交易统计的最近更新日期

SIGNAL_BASE_ID

信号 ID

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

账户杠杆

SIGNAL_BASE_PIPS

利润点

SIGNAL_BASE_RATING

持仓评级

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

订阅人数量

SIGNAL_BASE_TRADES

交易数量

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

账户类型 (0-真实， 1-模拟， 2-竞赛)

string 交易信号类型属性的枚举：

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING

ID

描述

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

作者登录

SIGNAL_BASE_BROKER

交易商名称（公司名）

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

交易商服务器

SIGNAL_BASE_NAME

信号名称

SIGNAL_BASE_CURRENCY

信号基础货币

double 信号复制设置类型属性的枚举：

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE

ID

描述

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

净值限制

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

滑移(用于下市价单时同步持仓和复制交易)

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

最大的使用入金百分比(%), r/o

integer 信号复制设置类型属性的枚举：

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

ID

描述

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

确认禁用标识

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

复制止损和获利标识

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

入金比例 (%)

SIGNAL_INFO_ID

信号 id, r/o

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

订阅启用标识

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

"同意信号服务使用条款" 标识, r/o

string 信号复制设置类型属性的枚举：

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING

ID

描述

SIGNAL_INFO_NAME

信号名称，r/o

另见

交易信号