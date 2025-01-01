信号属性
使用交易信号和信号复制设置时会使用以下枚举。
double交易信号类型属性的枚举：
|
ID
|
描述
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
账户结余
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
账户净值
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
账户所得
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
账户最大跌幅
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
信号订阅价格
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
投资利润率(%)
integer 交易信号类型属性的枚举：
|
ID
|
描述
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
发布日期 (提供订阅的日期)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
监控起始日期
|
SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED
|
信号交易统计的最近更新日期
|
SIGNAL_BASE_ID
|
信号 ID
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
账户杠杆
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
利润点
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
持仓评级
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
订阅人数量
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
交易数量
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
账户类型 (0-真实， 1-模拟， 2-竞赛)
string 交易信号类型属性的枚举：
|
ID
|
描述
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
作者登录
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
交易商名称（公司名）
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
交易商服务器
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
信号名称
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
信号基础货币
double 信号复制设置类型属性的枚举：
|
ID
|
描述
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
净值限制
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
滑移(用于下市价单时同步持仓和复制交易)
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
最大的使用入金百分比(%), r/o
integer 信号复制设置类型属性的枚举：
|
ID
|
描述
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
确认禁用标识
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
复制止损和获利标识
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
入金比例 (%)
|
SIGNAL_INFO_ID
|
信号 id, r/o
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
订阅启用标识
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
"同意信号服务使用条款" 标识, r/o
string 信号复制设置类型属性的枚举：
|
ID
|
描述
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
信号名称，r/o
