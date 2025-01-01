ドキュメントセクション
シグナルプロパティ

売買シグナルとシグナルコピーの設定を使用する際は、次の列挙が使用されています。

売買シグナルの double 型プロパティの列挙

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE

ID

説明

SIGNAL_BASE_BALANCE

口座残高。

SIGNAL_BASE_EQUITY

口座株式。

SIGNAL_BASE_GAIN

口座ゲイン。

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

口座最大ドローダウン。

SIGNAL_BASE_PRICE

シグナルサブスクリプション価格。

SIGNAL_BASE_ROI

投資収益（％）。

売買シグナルの integer 型プロパティの列挙

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER

ID

説明

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

公開日（サブスクリプションが可能になった日付）。

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

モニターの開始日。

SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED

シグナルの取引統計の最終更新日

SIGNAL_BASE_ID

シグナル ID。

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

口座レバレッジ。

SIGNAL_BASE_PIPS

利益（ピップス単位）。

SIGNAL_BASE_RATING

建て格付けでのポジション。

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

加入者数。

SIGNAL_BASE_TRADES

取引数。

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

口座の種類（ 0 - 実際、1 - デモ、2 - コンテスト）。

売買シグナルの string 型プロパティの列挙

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING

ID

説明

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

著者のログイン。

SIGNAL_BASE_BROKER

ブローカー名（会社）。

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

ブローカーサーバ。

SIGNAL_BASE_NAME

シグナル名。

SIGNAL_BASE_CURRENCY

シグナル基準通貨。

シグナルコピー設定の double 型プロパティの列挙

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE

ID

説明

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

株式の制限。

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

スリッページ（ポジションと同期して成行注文をする時と取引の取引の複製時に使用）。

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

預金使用の最大率（％）（読み込みのみ）。

シグナルコピー設定の integer 型プロパティの列挙

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

ID

説明

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

フラグは、確認ダイアログなしでの同期を可能にします。

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

決済逆指値及び決済指値フラグを複製。

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

預金比率（％）。

SIGNAL_INFO_ID

シグナル ID（読み込みのみ）。

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

「サブスクリプションによっての取引コピー」許可フラグ。

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

「シグナルサービスの利用規約に同意」フラグ（読み込みのみ）。

シグナルコピー設定の string 型プロパティの列挙

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING

ID

説明

SIGNAL_INFO_NAME

シグナル名（読み込みのみ）。

