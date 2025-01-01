シグナルプロパティ
売買シグナルとシグナルコピーの設定を使用する際は、次の列挙が使用されています。
売買シグナルの double 型プロパティの列挙
|
ID
|
説明
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
口座残高。
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
口座株式。
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
口座ゲイン。
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
口座最大ドローダウン。
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
シグナルサブスクリプション価格。
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
投資収益（％）。
売買シグナルの integer 型プロパティの列挙
|
ID
|
説明
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
公開日（サブスクリプションが可能になった日付）。
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
モニターの開始日。
|
SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED
|
シグナルの取引統計の最終更新日
|
SIGNAL_BASE_ID
|
シグナル ID。
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
口座レバレッジ。
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
利益（ピップス単位）。
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
建て格付けでのポジション。
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
加入者数。
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
取引数。
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
口座の種類（ 0 - 実際、1 - デモ、2 - コンテスト）。
売買シグナルの string 型プロパティの列挙
|
ID
|
説明
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
著者のログイン。
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
ブローカー名（会社）。
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
ブローカーサーバ。
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
シグナル名。
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
シグナル基準通貨。
シグナルコピー設定の double 型プロパティの列挙
|
ID
|
説明
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
株式の制限。
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
スリッページ（ポジションと同期して成行注文をする時と取引の取引の複製時に使用）。
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
預金使用の最大率（％）（読み込みのみ）。
シグナルコピー設定の integer 型プロパティの列挙
|
ID
|
説明
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
フラグは、確認ダイアログなしでの同期を可能にします。
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
決済逆指値及び決済指値フラグを複製。
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
預金比率（％）。
|
SIGNAL_INFO_ID
|
シグナル ID（読み込みのみ）。
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
「サブスクリプションによっての取引コピー」許可フラグ。
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
「シグナルサービスの利用規約に同意」フラグ（読み込みのみ）。
シグナルコピー設定の string 型プロパティの列挙
|
ID
|
説明
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
シグナル名（読み込みのみ）。
