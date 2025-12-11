Uzman Danışman, EMA_RSI_VA göstergesinin sinyallerine göre işlem yapar.



EMA_RSI_VA hızlı çizgisi aşağıdan yukarıya doğru geçildiğinde, bir satın alma yapılır ve bunun tersi de geçerlidir.

Lot artırma işlevi Uzman Danışmana yerleştirilmiştir (depozitonun belirtilen düşüşe oranının bir işlevi olarak).





Geçmiş üzerinde test sonuçları (EURUSD, H1):



2009'dan beri tüm tiklerde lot artışı olmadan (1_eurusd_h1.set)











2009'dan bu yana tüm tiklerde lot artışı ile (2_eurusd_h1.set):









İlk $1,000 lot 0.1 ile gerçekçi test (3_eurusd_h1):









Lot artışları kullanılırken (use_Multpl = true), parametrelerin artışlar olmadan test edilmesi ve Max_drawdown değeri olarak fonların maksimum düşüşünün kullanılması önerilir.

Sonuç: Lot 1.0 ile 10.000 $ ilk para yatırma işleminde 600.000 $.



