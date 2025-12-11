Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Uzman Danışmanlar

EA_MARSI - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Alexander Puzikov | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
6
Derecelendirme:
(94)
Yayınlandı:
set.zip (1.18 KB)
ea_marsi_1-02.mq5 (8.25 KB) görüntüle
\MQL5\Indicators\
ema_rsi_va.mq5 (3.44 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Uzman Danışman, EMA_RSI_VA göstergesinin sinyallerine göre işlem yapar.

EMA_RSI_VA hızlı çizgisi aşağıdan yukarıya doğru geçildiğinde, bir satın alma yapılır ve bunun tersi de geçerlidir.

Lot artırma işlevi Uzman Danışmana yerleştirilmiştir (depozitonun belirtilen düşüşe oranının bir işlevi olarak).


Geçmiş üzerinde test sonuçları (EURUSD, H1):

2009'dan beri tüm tiklerde lot artışı olmadan (1_eurusd_h1.set)

2009'dan beri tüm kenelerde lot artışı yok.


2009'dan bu yana tüm tiklerde lot artışı ile (2_eurusd_h1.set):

2009'dan bu yana tüm kenelerde lot artışları oldu.


İlk $1,000 lot 0.1 ile gerçekçi test (3_eurusd_h1):

Başlangıç 1.000$ lot 0.1 ile gerçekçi test (parametreler 3_eurusd_h1)


Lot artışları kullanılırken (use_Multpl = true), parametrelerin artışlar olmadan test edilmesi ve Max_drawdown değeri olarak fonların maksimum düşüşünün kullanılması önerilir.

Sonuç: Lot 1.0 ile 10.000 $ ilk para yatırma işleminde 600.000 $.


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/913

EMA_RSI_VA EMA_RSI_VA

RSI göstergesinin değerlerine bağlı olarak bir yumuşatma periyoduna sahip Üstel Hareketli Ortalama (Üstel Hareketli Ortalama - RSI Volatilite-Ayarlı, Jose Silva).

EMA_BB_VA EMA_BB_VA

Uyarlanabilir (Bollinger Bantlarına bağlı) Üstel Hareketli Ortalama (Jose Silva tarafından ayarlanan BB Volatilitesi).

Stokastik Momentum Renkli Mumlar Stokastik Momentum Renkli Mumlar

Fikir Andrey F. Zelinsky'ye aittir, William Blau'nun bir göstergesine dayanmaktadır

Strong Historical Levels Strong Historical Levels

Tarihsel Güçlü S/Rs Seviyeleri