本EA交易基于 EMA_RSI_VA 指标.



买入信号: 向上穿过快速线, 卖出信号: 向下穿过快速线.

本EA交易有增加手数选项, 它依赖于存款/最大回撤比率.





测试结果 (EURUSD, H1):



没有手数增加选项, 每一订单, 从 2009 年 (1_eurusd_h1.set)





带有手数增加选项, 每一订单, 从 2009 年. (2_eurusd_h1.set):









使用初始存款 1000$ 并且 lot=0.1 (3_eurusd_h1):









当使用了增加手数选项 (use_Multpl = true) 推荐使用不增加手数的选项来测试. 结果的最大回撤可以在 Max_drawdown 输入参数中设置



结果: 从 $10 000 初始存款, 以及 lot=1.0. $600 000



