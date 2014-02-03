代码库部分
EA

EA_MARSI - MetaTrader 5EA

Alexander Puzikov
2429
(94)
\MQL5\Indicators\
ema_rsi_va.mq5 (3.44 KB) 预览
sets.zip (1.2 KB)
ea_marsi_1-02.mq5 (8.25 KB) 预览
本EA交易基于 EMA_RSI_VA 指标.

买入信号: 向上穿过快速线, 卖出信号: 向下穿过快速线.

本EA交易有增加手数选项, 它依赖于存款/最大回撤比率.


测试结果 (EURUSD, H1):

没有手数增加选项, 每一订单, 从 2009 年 (1_eurusd_h1.set)

没有手数增加选项


带有手数增加选项, 每一订单, 从 2009 年. (2_eurusd_h1.set):

启用了手数增加选项


使用初始存款 1000$ 并且 lot=0.1 (3_eurusd_h1):

使用初始存款 1000$ 并且 lot=0.1 (3_eurusd_h1)


当使用了增加手数选项 (use_Multpl = true) 推荐使用不增加手数的选项来测试. 结果的最大回撤可以在 Max_drawdown 输入参数中设置

结果: 从 $10 000 初始存款, 以及 lot=1.0. $600 000


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/913

