EA_MARSI - эксперт для MetaTrader 5

Alexander Puzikov
Просмотров:
15912
Рейтинг:
(94)
Опубликован:
Обновлен:
set.zip (1.18 KB)
ea_marsi_1-02.mq5 (8.25 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ema_rsi_va.mq5 (3.44 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Эксперт торгует по сигналам индикатора EMA_RSI_VA.

При пересечении быстрой линии EMA_RSI_VA снизу вверх, производится покупка, и наоборот.

В эксперт встроена функция увеличения лота (как функция отношения депозита к заданной просадке).


Результаты тестирования на истории (EURUSD, H1):

Без увеличения лота на всех тиках с 2009 г. (1_eurusd_h1.set)

Без увеличения лота на всех тиках с 2009 г.


С увеличением лота на всех тиках с 2009 г. (2_eurusd_h1.set):

С увеличением лота на всех тиках с 2009 г.


Реалистичный тест с начальным 1.000$ лотом 0.1 (3_eurusd_h1):

Реалистичный тест с начальным 1.000$ лотом 0.1 (параметры 3_eurusd_h1)


При использовании увеличения лота (use_Multpl = true) рекомендуется протестировать параметры без увеличения и использовать в качестве значения Max_drawdown максимальную просадку средств.

Результат: $600 000 при начальном депозите $10 000 с лотом 1.0.


