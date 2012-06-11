Ставь лайки и следи за новостями
EA_MARSI - эксперт для MetaTrader 5
Эксперт торгует по сигналам индикатора EMA_RSI_VA.
При пересечении быстрой линии EMA_RSI_VA снизу вверх, производится покупка, и наоборот.
В эксперт встроена функция увеличения лота (как функция отношения депозита к заданной просадке).
Результаты тестирования на истории (EURUSD, H1):
Без увеличения лота на всех тиках с 2009 г. (1_eurusd_h1.set)
С увеличением лота на всех тиках с 2009 г. (2_eurusd_h1.set):
Реалистичный тест с начальным 1.000$ лотом 0.1 (3_eurusd_h1):
При использовании увеличения лота (use_Multpl = true) рекомендуется протестировать параметры без увеличения и использовать в качестве значения Max_drawdown максимальную просадку средств.
Результат: $600 000 при начальном депозите $10 000 с лотом 1.0.
Пример визуализации результатов тестирования (динамика кривой баланса и статистические характеристики торгового советника) в процессе оптимизации.
