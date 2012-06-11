Эксперт торгует по сигналам индикатора EMA_RSI_VA.



При пересечении быстрой линии EMA_RSI_VA снизу вверх, производится покупка, и наоборот.

В эксперт встроена функция увеличения лота (как функция отношения депозита к заданной просадке).





Результаты тестирования на истории (EURUSD, H1):



Без увеличения лота на всех тиках с 2009 г. (1_eurusd_h1.set)











С увеличением лота на всех тиках с 2009 г. (2_eurusd_h1.set):









Реалистичный тест с начальным 1.000$ лотом 0.1 (3_eurusd_h1):









При использовании увеличения лота (use_Multpl = true) рекомендуется протестировать параметры без увеличения и использовать в качестве значения Max_drawdown максимальную просадку средств.

Результат: $600 000 при начальном депозите $10 000 с лотом 1.0.



