El Asesor Experto se basa en el indicador EMA_RSI_VA.



Señal de compra: cruce hacia arriba de la línea rápida, señal de venta: cruce hacia abajo de la línea rápida.

El EA tiene opción de incremento de lote, que depende de la relación depósito/max. drawdown.





Resultado de la prueba (EURUSD, H1):



Sin la opción de incremento de lote, todos los ticks, desde 2009 (1_eurusd_h1.set)





Con la opción de incremento de lote, cada tick, desde 2009. (2_eurusd_h1.set):









Prueba con depósito inicial de 1.000 $ y lote = 0.1 (3_eurusd_h1):









Cuando se usa la opción de incremento de lote (use_Multpl = true) para probarla se recomienda no aumentar mucho. El drawdown máximo que resulta puede ajustarse con parámetro de entrada Max_drawdown



Resultado: 600.000 $ con el depósito inicial de 10.000 $ con lote = 1.0.