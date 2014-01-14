Pon "Me gusta" y sigue las noticias
EA_MARSI - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2239
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El Asesor Experto se basa en el indicador EMA_RSI_VA.
Señal de compra: cruce hacia arriba de la línea rápida, señal de venta: cruce hacia abajo de la línea rápida.
El EA tiene opción de incremento de lote, que depende de la relación depósito/max. drawdown.
Resultado de la prueba (EURUSD, H1):
Sin la opción de incremento de lote, todos los ticks, desde 2009 (1_eurusd_h1.set)
Con la opción de incremento de lote, cada tick, desde 2009. (2_eurusd_h1.set):
Prueba con depósito inicial de 1.000 $ y lote = 0.1 (3_eurusd_h1):
Cuando se usa la opción de incremento de lote (use_Multpl = true) para probarla se recomienda no aumentar mucho. El drawdown máximo que resulta puede ajustarse con parámetro de entrada Max_drawdown
Resultado: 600.000 $ con el depósito inicial de 10.000 $ con lote = 1.0.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/913
