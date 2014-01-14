CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

EA_MARSI - Asesor Experto para MetaTrader 5

Alexander Puzikov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2239
Ranking:
(94)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Indicators\
ema_rsi_va.mq5 (3.44 KB) ver
sets.zip (1.2 KB)
ea_marsi_1-02.mq5 (8.25 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El Asesor Experto se basa en el indicador EMA_RSI_VA.

Señal de compra: cruce hacia arriba de la línea rápida, señal de venta: cruce hacia abajo de la línea rápida.

El EA tiene opción de incremento de lote, que depende de la relación depósito/max. drawdown.


Resultado de la prueba (EURUSD, H1):

Sin la opción de incremento de lote, todos los ticks, desde 2009 (1_eurusd_h1.set)

Sin la opción de incremento de lote


Con la opción de incremento de lote, cada tick, desde 2009. (2_eurusd_h1.set):

Opción de incremento de lote habilitado


Prueba con depósito inicial de 1.000 $ y lote = 0.1 (3_eurusd_h1):

Реалистичный тест с начальным 1.000$ лотом 0.1 (параметры 3_eurusd_h1)


Cuando se usa la opción de incremento de lote (use_Multpl = true) para probarla se recomienda no aumentar mucho. El drawdown máximo que resulta puede ajustarse con parámetro de entrada Max_drawdown

Resultado: 600.000 $ con el depósito inicial de 10.000 $ con lote = 1.0.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/913

Chart_Period_Changer Chart_Period_Changer

Un simple script para conmutación básica de timeframes. Permite cambiar un período del gráfico mediante teclas de acceso rápido.

Corrected Average (CA) Corrected Average (CA)

El indicador Corrected Average de A.Uhl (también conocido como la "Óptima media móvil").

EMA_RSI_VA EMA_RSI_VA

Ajuste de Media Móvil Exponencial con Volatilidad RSI por Jose Silva.

KAGI-1 KAGI-1

El gráfico de KAGI en la forma más simple.