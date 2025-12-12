Kod TabanıBölümler
cebe
Komut dosyaları

Chart_Period_Changer - MetaTrader 5 için komut dosyası

Olegs Kucerenko | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Ana zaman dilimlerini değiştirmek için basit komut dosyası. Ana amaç kısayol tuşları ile geçiş kolaylığıdır.

Üç ayrı varyant eklenmiştir:

  1. Yükselen;
  2. Azalan;
  3. Daire.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/911

