Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
Chart_Period_Changer - MetaTrader 5 için komut dosyası
- Görüntülemeler:
- 11
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Ana zaman dilimlerini değiştirmek için basit komut dosyası. Ana amaç kısayol tuşları ile geçiş kolaylığıdır.
Üç ayrı varyant eklenmiştir:
- Yükselen;
- Azalan;
- Daire.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/911
Strong Historical Levels
Tarihsel Güçlü S/Rs SeviyeleriStokastik Momentum Renkli Mumlar
Fikir Andrey F. Zelinsky'ye aittir, William Blau'nun bir göstergesine dayanmaktadır
Corrected Average (CA)
A.Uhl tarafından Düzeltilmiş Ortalama göstergesi ("Optimal hareketli ortalama" olarak da bilinir).Mükemmel ZigZag
Mümkün olan en basit prensipte ultra hızlı zikzak. Sarkan köşe yok. Zaman optimizasyonlu köşe bulma desteği ile.