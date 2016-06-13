CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

EA_MARSI - Experte für den MetaTrader 5

Alexander Puzikov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1794
Rating:
(94)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Indicators\
ema_rsi_va.mq5 (3.44 KB) ansehen
sets.zip (1.2 KB)
ea_marsi_1-02.mq5 (8.25 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Expert Advisor basiert auf dem EMA_RSI_VA Indikator.

Kaufsignal: Aufwärtskreuzung der schnellen Linie, Verkaufsignal: Abwärtskeruzung der schnellen Linie.

Der EA hat eine Lot-Vergrößerung-Option die vom Verhältnis von Einlage/max. Drawdown abhängt.


<s0><b1>Testergebnis (EURUSD, H1).

Ohne Lotvergrößerungsoption, jeder Tick, von 2009 (1_eurusd_h1.set)

Ohne Lotvergrößerungsoption


Mit Lotvergrößerungsoption, jeder Tick, von 2009. (2_eurusd_h1.set):

Lotvergrößerungsoption ist eingeschaltet


Test mit 1.000$ Startkaptial und lot=0.1 (3_eurusd_h1):

Realistischer Test mit 1.000$ Lot 0.1 (Parameter 3_eurusd_h1)


Bei der Verwendung der Lotvergrößerungsoption (use_Multpl = wahr) wird empfohlen ohn Lotvergrößerung zu testen. Der resultierende maximale Drawdown kann als Max_drawdown input Parameter eingestellt werden

Ergebnis : $600 000 mit $10 000 Starteinlage mit lot=1.0.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/913

Chart_Period_Changer Chart_Period_Changer

Ein einfaches Skript zum Umschalten zwischen den Basis-Timeframes. Es erlaubt die Periode eines Charts mit Hilfe von Hotkeys umzustellen.

Triangle Hedge Triangle Hedge

Öffnet eine virtuelle Hedgeposition in MetaTrader 5.

Visualisierung von Optimierungsergebnissen in Echtzeit Visualisierung von Optimierungsergebnissen in Echtzeit

Einführung eines Beispiels zur Visualisierung von Optimierungsergebnissen in Echtzeit (Kapitalkurvendynamik und ein Expert Advisor statischer Parameter).

Beispiel für die Verwendung von IndicatorParameters() Beispiel für die Verwendung von IndicatorParameters()

Dieser Expert Advisor illustriert die Verwendung der IndicatorParameters() Funktion um Informationen über die Anzahl von Eingabeparametern, deren Typ und Wert zu beziehen.