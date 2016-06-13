und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
EA_MARSI - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1794
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Expert Advisor basiert auf dem EMA_RSI_VA Indikator.
Kaufsignal: Aufwärtskreuzung der schnellen Linie, Verkaufsignal: Abwärtskeruzung der schnellen Linie.
Der EA hat eine Lot-Vergrößerung-Option die vom Verhältnis von Einlage/max. Drawdown abhängt.
<s0><b1>Testergebnis (EURUSD, H1).
Ohne Lotvergrößerungsoption, jeder Tick, von 2009 (1_eurusd_h1.set)
Mit Lotvergrößerungsoption, jeder Tick, von 2009. (2_eurusd_h1.set):
Test mit 1.000$ Startkaptial und lot=0.1 (3_eurusd_h1):
Bei der Verwendung der Lotvergrößerungsoption (use_Multpl = wahr) wird empfohlen ohn Lotvergrößerung zu testen. Der resultierende maximale Drawdown kann als Max_drawdown input Parameter eingestellt werden
Ergebnis : $600 000 mit $10 000 Starteinlage mit lot=1.0.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/913
Ein einfaches Skript zum Umschalten zwischen den Basis-Timeframes. Es erlaubt die Periode eines Charts mit Hilfe von Hotkeys umzustellen.Triangle Hedge
Öffnet eine virtuelle Hedgeposition in MetaTrader 5.
Einführung eines Beispiels zur Visualisierung von Optimierungsergebnissen in Echtzeit (Kapitalkurvendynamik und ein Expert Advisor statischer Parameter).Beispiel für die Verwendung von IndicatorParameters()
Dieser Expert Advisor illustriert die Verwendung der IndicatorParameters() Funktion um Informationen über die Anzahl von Eingabeparametern, deren Typ und Wert zu beziehen.