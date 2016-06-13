Der Expert Advisor basiert auf dem EMA_RSI_VA Indikator.



Kaufsignal: Aufwärtskreuzung der schnellen Linie, Verkaufsignal: Abwärtskeruzung der schnellen Linie.

Der EA hat eine Lot-Vergrößerung-Option die vom Verhältnis von Einlage/max. Drawdown abhängt.





Testergebnis (EURUSD, H1).



Ohne Lotvergrößerungsoption, jeder Tick, von 2009 (1_eurusd_h1.set)





Mit Lotvergrößerungsoption, jeder Tick, von 2009. (2_eurusd_h1.set):









Test mit 1.000$ Startkaptial und lot=0.1 (3_eurusd_h1):









Bei der Verwendung der Lotvergrößerungsoption (use_Multpl = wahr) wird empfohlen ohn Lotvergrößerung zu testen. Der resultierende maximale Drawdown kann als Max_drawdown input Parameter eingestellt werden



Ergebnis : $600 000 mit $10 000 Starteinlage mit lot=1.0.




