このエキスパートアドバイザーはEMA_RSI_VA指標に基づいています。



買いシグナル：高速ラインの上向きの交差、売りシグナル：高速ラインの下向きの交差

このEAは、預金/最大ドローダウン比に依存するロット増加のオプションを持っています。





検証結果（EURUSD, H1）：



ロット増加オプションなし、各ティック、2009から（1_eurusd_h1.set）





ロット増加オプション、各ティック、2009から（2_eurusd_h1.set)）









$1.000頭金およびロット=0.1（3_eurusd_h1）を使用したテスト：









ロット増加オプションを使用する場合（use_Multpl= true）ロット増加なしでの検証をお勧めします。得られた最大ドローダウンMax_drawdown入力パラメータに設定することができます。



結果：ロット=1.0と$10 000の頭金で$600,000。



