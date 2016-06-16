無料でロボットをダウンロードする方法を見る
EA_MARSI - MetaTrader 5のためのエキスパート
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
このエキスパートアドバイザーはEMA_RSI_VA指標に基づいています。
買いシグナル：高速ラインの上向きの交差、売りシグナル：高速ラインの下向きの交差
このEAは、預金/最大ドローダウン比に依存するロット増加のオプションを持っています。
検証結果（EURUSD, H1）：
ロット増加オプションなし、各ティック、2009から（1_eurusd_h1.set）
ロット増加オプション、各ティック、2009から（2_eurusd_h1.set)）
$1.000頭金およびロット=0.1（3_eurusd_h1）を使用したテスト：
ロット増加オプションを使用する場合（use_Multpl= true）ロット増加なしでの検証をお勧めします。得られた最大ドローダウンMax_drawdown入力パラメータに設定することができます。
結果：ロット=1.0と$10 000の頭金で$600,000。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/913
