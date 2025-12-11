Fan sayfamıza katılın
RSI göstergesinin değerlerine bağlı olarak yumuşatma periyoduna sahip üstel ortalama. Formüllerin yazarı Jose Silva'dır.
Parametreler:
- RSIPeriod - RSI dönemi;
- EMAPeriods - EMA dönemi;
- Fiyat - Fiyat;
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/907
Uyarlanabilir (Bollinger Bantlarına bağlı) Üstel Hareketli Ortalama (Jose Silva tarafından ayarlanan BB Volatilitesi).SAR ADX Signal
Mobil bildirimli SAR ADX Sinyali, MT4 sürümünden yeniden yazılmıştır (kaynak artık bulunamadı). Bu yeniden boyanabilir bir göstergedir, lütfen kullanırken dikkatli olun.
EMA_RSI_VA göstergesine dayalı Uzman Danışman. EMA_RSI_VA hızlı çizgisi aşağıdan yukarıya doğru geçildiğinde, bir satın alma yapılır ve bunun tersi de geçerlidir.Stokastik Momentum Renkli Mumlar
Fikir Andrey F. Zelinsky'ye aittir, William Blau'nun bir göstergesine dayanmaktadır