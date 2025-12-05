Fan sayfamıza katılın
AutoNK - MetaTrader 5 için gösterge
Gösterge kurulduktan sonra, grafikte üç çizgili bir kanal görünür. Gösterge, orta çizginin varlığıyla terminaldeki standart kanaldan farklıdır.
Ardından siyah çizgiyi yerine taşıyabilirsiniz, karşıt kırmızı çizgi paralel olarak ayarlanacaktır. Kanalın orta gri çizgisi otomatik olarak yeniden oluşturulacaktır.
Kanal genişliğini ayarlamak için karşı çizgiyi kullanın ve orta çizgi yeniden hesaplanacaktır. Başka bir eğimli kanal oluşturmanız gerekiyorsa, giriş parametrelerinde farklı bir ad belirterek göstergenin bir kopyasını çalıştırmanız gerekir.
