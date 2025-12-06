Kod TabanıBölümler
Göstergeler

JPTrend indicator - MetaTrader 5 için gösterge

Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
9
Derecelendirme:
(45)
Yayınlandı:
Stratejiniz ne olursa olsun, destek ve direnç çizgilerinin nerede olduğunu bilmeniz gerekir, sonunda bunlara ulaşılırsa uyarılmayı takdir edeceksiniz.

Bu gösterge, grafiğin zaman ölçeğini her değiştirdiğinizde çizgiyi yeniden tarar ve ayarlanabilir bir sınırın altındaysa size isteğe bağlı bir uyarı gönderir.

JPTrend göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/883

